ООН: Атаки Росії в останні місяці спричинили найбільші жертви серед цивільних з 2022 року

У липні тривожна тенденція зростання жертв серед цивільних продовжується.

У травні цього року зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільного населення України у порівнянні з будь-яким іншим місяцем від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявила Розмарі Дікарло, заступниця Генерального секретаря з політичних питань та розбудови миру під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку 9 липня.

"Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ) відзвітувало, що кількість жертв серед цивільного населення в Україні – загиблих та поранених – у травні була вищою, ніж у будь-який інший місяць з початку конфлікту [повномасштабного вторгнення Росії до України – УНІАН]", – наголосила Дікарло.

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За її словами, попередні дані за червень свідчать про ще більшу кількість жертв – щонайменше 265 людей було вбито і 1 тис. 816 поранено.

"Ця тривожна тенденція, здається, продовжується і в липні", – відзначила заступниця Генерального секретаря ООН.

При цьому загалом з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року підтверджено загибель щонайменше 16 тис. 402 цивільних осіб, у тому числі 802 дітей. Поранено 48 тис. 428 цивільних, включно з 2 тис. 948 дітьми.

"Ці цифри враховують лише підтверджені втрати. Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі", – підкреслила Дікарло.

Також вона рішуче засудила три хвилі масованих російських атак, здійснених Росією 2, 6 і 8 липня.

Своєю чергою заступник Постійного представника України при ООН Володимир Павліченко на цьому засіданні Ради Безпеки ООН заявив, що міжнародній спільноті "треба зупинити параліч Ради Безпеки ООН щодо злочинів Росії".

"Таким чином, ми ще раз закликаємо членів Ради Безпеки без подальших зволікань винести на розгляд проєкт резолюції із закликом до негайного та безумовного припинення вогню", – наголосив Павліченко.

Разом з тим дипломат зауважив, що єдиний шлях Росії має полягати у негайному припиненні загарбницької війни проти України.

Війна в Україні

Як повідомляв УНІАН, Росія активно продовжує здійснювати масовані атаки проти України, у тому числі запускає балістичні ракети. Ці атаки призводять до значних руйнувань цивільної інфраструктури, багатоквартирних будинків і знищення приватного майна українців.

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