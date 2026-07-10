Навала з Азії: названо мотоцикли, які найчастіше обирають українці

Первинний ринок перебуває майже під повним контролем доступних азійських брендів.

У червні на ринку двоколісної техніки було зафіксовано незначне сезонне коригування попиту – протягом місяця українці придбали 11 298 мотоциклів. Такі дані наводить Інститут досліджень авторинку.

У річному вимірі моторинок демонструє впевнене зростання в усіх сегментах. За словами фахівців, у 2026 році на тлі високих цін на пальне мотоцикл остаточно перестав бути сезонним хобі й дедалі частіше розглядається як практична альтернатива авто.

"Це більше не розвага вихідного дня, а повноцінний, економічно виправданий інструмент індивідуальної мобільності", – кажуть в Інституті.

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Внутрішній ринок мотоциклів

Внутрішні перепродажі у червні становили 4222 одиниці (37,4% ринку). Лідерство тут зберігають японські бренди, хоча китайські виробники поступово зміцнюють свої позиції.

Найбільше перепродажів припадає на Honda (438 одиниць), яка традиційно користується високим попитом завдяки надійності та ліквідності. Одразу за нею ідуть Geon (375) та Yamaha (355), які традиційно користуються високим попитом у середньому ціновому сегменті.

Імпортована вживана техніка

На вживані імпортовані мотоцикли припало 1129 реєстрацій, або 10,0% від загального обсягу. У сегменті імпортованих вживаних байків уподобання покупців помітно відрізняються.

Тут беззаперечно домінують японські бренди. Honda (341 одиниця), Yamaha (208), Kawasaki (178) та Suzuki (177) впевнено очолюють рейтинг, разом забезпечуючи більшість перших реєстрацій. Найчастіше до України імпортують дорожні мотоцикли середньої кубатури, сучасні максискутери та круїзери, придбані на аукціонах Японії та США.

Ринок нових мотоциклів

Первинний ринок, який охоплює 52,6%, перебуває майже під повним контролем доступних азійських брендів. Лідерами за кількістю реєстрацій тут стали Spark (855 одиниць), Lifan (760), Kovi (737) та Musstang (612). Ці бренди приваблюють покупців насамперед доступною ціною. Їх часто обирають мешканці невеликих міст і сільської місцевості, а також кур'єрські служби, для яких важливі економність і низькі експлуатаційні витрати.

До другої п'ятірки увійшли Forte, Geon і Tekken, які пропонують переважно легкі універсальні мотоцикли та моделі класу ендуро. Єдиним представником світових виробників у десятці стала Honda, яка посіла восьме місце.

Ринок мотоциклів - останні новини

Раніше УНІАН розповів про американця, який вирішив купити недорогий мотоцикл Moto Morini X-Cape, що виробляють у Китаї. Модель за 6,5 тисячі доларів справила на нього позитивне враження завдяки дизайну та яскравому червоному кольору. Водночас американець зауважив, що це один із найважчих китайських мотоциклів, якими йому доводилося володіти.

Повідомлялося також, що MV Agusta показала концепцію нового п'ятициліндрового двигуна для мотоциклів, головною особливістю якого є висока потужність.

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