Щороку повертаються до гнізда: вчені розкрили дивовижну особливість стрижів

Також дослідники застерігають, що через хвилю спеки пташенята можуть перегріватися у гніздах і випадати з них.

Перелітні стрижі щороку повертаються до тих самих місць гніздування, навіть якщо долають тисячі кілометрів. До такого висновку дійшли британські вчені, наголосивши, що ця особливість робить надзвичайно важливим збереження їхніх гнізд або встановлення спеціальних "цеглин для стрижів" під час ремонту й будівництва будинків, пише The Guardian.

Зазначається, що стриж входить до "червоного списку" видів, що потребують особливої охорони у Великій Британії. З 1995 року чисельність цих птахів скоротилася приблизно на 70%, головним чином через втрату місць для гніздування. Це часто відбувається під час реконструкції старих будівель, заміни дахів або утеплення фасадів.

Саме тому у Шотландії цього року встановлення спеціальних порожнистих "цеглин для стрижів" стало обов'язковим під час будівництва нових будинків. Водночас уряд Англії поки що відмовляється запроваджувати аналогічну вимогу, хоча вартість такої цеглини становить лише близько 35 фунтів стерлінгів.

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Надзвичайно віддані своїм гніздам

Фахівці Королівського товариства захисту птахів (RSPB) протягом 15 років спостерігали за 190 стрижами, які використовували 243 гнізда в одному із сіл на території Дартмура.

Результати дослідження показали, що 94% птахів щороку поверталися до того самого гнізда, яким користувалися раніше. Водночас вірність партнеру виявилася значно нижчою. Лише 59% стрижів утворювали пару з тим самим партнером, що й попереднього сезону.

Камери, встановлені біля гнізд, також зафіксували, що за право зайняти гніздову нішу між птахами нерідко виникають запеклі сутички.

Науковці вивчали колонію стрижів, які гніздилися у спеціальних гніздових коробках у селі Дрюстейгнтон (графство Девон).

Усіх дорослих птахів позначили індивідуальними кільцями на лапках. Це дозволило простежити, які особини утворювали пари та якими гніздами користувалися з року в рік. За 15 років дослідники зібрали інформацію про 243 гнізда.

За словами провідного науковця RSPB Малкольма Берджесса, орнітологи давно припускали, що стрижі надзвичайно прив'язані до своїх місць гніздування.

"Ми давно вважали, що стрижі повертаються до тих самих гнізд і партнерів щовесни. Але тепер уперше змогли документально підтвердити, наскільки сильна їхня відданість саме місцю гніздування. Це ще раз підкреслює, наскільки важливо захищати такі місця в наших містах і селах", – зазначив він.

Берджесс попередив, що без створення нових місць для гніздування та збереження існуючих чисельність цього незвичайного виду й надалі скорочуватиметься.

Руйнування гнізд - серйозна проблема

Цієї весни компанія Network Rail після протестів місцевих жителів знову відкрила отвори в залізничному віадуку в графстві Дербішир (які раніше були закладені), щоб стрижі могли повернутися до своїх гнізд.

Водночас у місті Доркінг (графство Суррей) птахів чекала інша доля: під час сезону гніздування будівельники знесли будинок, у якому вони традиційно гніздилися.

За даними ЗМІ, натуралістка та письменниця Ганна Борн-Тейлор уже чотири роки домагається того, щоб встановлення спеціальної "цеглини для стрижів" стало обов'язковим для кожного нового будинку.

У Шотландії ця ініціатива вже реалізована, однак лейбористський уряд Великої Британії відмовився від попередньої підтримки аналогічного рішення для Англії.

"Дослідження опубліковане напередодні Тижня обізнаності про стрижів у Великій Британії. У його межах понад 150 місцевих груп – від Абердіна до Девона – проводять заходи, покликані розповісти людям, як можна допомогти цим птахам", - акцентують автори.

Спека становить нову загрозу для пташенят

Координатор Тижня обізнаності про стрижів Нік Браун попередив, що через нинішню хвилю спеки пташенята можуть перегріватися у гніздах і випадати з них.

"Найважливішим фактором для успішного розмноження цього року стане те, скільки пташенят загине через надзвичайно високу температуру в гніздах. Це нова серйозна проблема для виду", – сказав він.

За словами Брауна, місцеві групи волонтерів готові доглядати врятованих пташенят. Річ у тім, що стрижі, які опинилися на землі, зазвичай уже не можуть самостійно злетіти.

Попри обмежену підтримку з боку держави, дедалі більше громадських організацій і небайдужих людей долучаються до збереження цих птахів.

"Кількість місцевих груп і заходів постійно зростає. Інтерес, ентузіазм і бажання допомогти стрижам збільшуються дуже швидко. Щороку до цієї справи приєднується все більше людей", – підсумував Браун.

Інші наукові новини про тварин

Нагадаємо, нове геномне дослідження показало, що коали пережили катастрофічне скорочення популяції, спричинене змінами клімату, ще близько 100 тисяч років тому.

На думку вчених, всі сучасні представники виду походять від єдиної популяції, яка змогла вижити під час суворих кліматичних змін задовго до того, як люди з'явилися в Австралії. Зокрема, предки сучасних коал пережили льодовикові цикли та тривалі періоди холодного й посушливого клімату, що були пов'язані зі змінами навколишнього середовища внаслідок поступового дрейфу Австралійського континенту.

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