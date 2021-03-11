Ситуація із засміченням українських річок, зокрема Дністра і Дніпра, продовжує погіршуватися, незважаючи на стурбованість країн-сусідів.
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Про це йшлося в програмі на Youtube-каналі «Ащо так можна було?», пише «Обозреватель».
Зокрема, ведучий програми Віктор Рула нагадав, що ще влітку 2020 року президент Угорщини Янош Адер звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою вирішити питання засмічення Дністра. Однак відтоді фактично ситуація тільки погіршилася. Так, в басейн Дністра потрапили ще 18 видів забруднюючих речовин, а в басейн Дніпра – 21 вид сміття. Крім того, скрізь було зафіксовано присутність важких металів.
Не менше занепокоєння викликає ситуація із забрудненням повітря в Україні. Наприклад, українська столиця Київ продовжує регулярно потрапляти в рейтинг міст з найбруднішим повітрям.
"Можливо, скоро президенту доведеться почати не тільки велике будівництво доріг, а й велике будівництво повітряводу з карпатських лісів, якщо вони ще залишаться? Або ввести податок на чисте повітря. Але це жарт. Будь ласка, не треба", – констатував ведучий.
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