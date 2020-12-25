Тварини не змогли врятуватися, оскільки територія була огороджена.

16 іспанських мисливців влаштували «полювання» у лісах Португалії та вбили понад 500 оленів і кабанів. Це викликало скандал на найвищому рівні.

Про це пише BBC.

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В країні полювання на окремих тварин дозволена, але конкретно у цьому випадку іспанці винищили більшу частину популяції оленів на місцевій фермі – за 40 км від Лісабону.

Про злочин чиновники дізналися з опублікованих фото в мережі. Чоловіки виклали трупи тварин у ряди й почали позувати з "трофеями" на камеру.

Жертви не змогли врятуватися, оскільки територія ферми була огороджена.

Як відреагувала влада

Міністерство навколишнього середовища Португалії у вівторок заявило, що "повідомлення й новини про невибірковий забій тварин не мають нічого спільного з полюванням".

Глава відомства Жоао Фернандес назвав вчинок чоловіків "огидним" та "екологічним злочином", а винуватці, додав він, повинні бути покарані.

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Автор: УНІАН