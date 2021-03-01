Фахівці одразу ж відібрали 5 трупів загиблих лебедів та направили їх для дослідження на грип птиці та хворобу Ньюкасла.

Фахівці Держпродспоживслужби проводять перевірку за фактом загибелі двох десятків лебедів у Херсонській області та встановлюють причини загибелі.

Про це повідомляється на сайті Урядового порталу.

28 лютого на території Національного природного парку «Нижньодніпровський» Олешківського району в районі річок Конка та Гнилуша було виявлено тіла 20 лебедів.

Фахівці, які прибули на місце, одразу ж відібрали 5 трупів загиблих лебедів та направили їх для дослідження на грип птиці та хворобу Ньюкасла.

Зранку, 1 березня, розпочато ретельне обстеження акваторії Дніпра, Конки, Гнилуші.

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«На жаль, це вже третій відомий випадок загибелі птиці в Херсонській області з початку цього року», - зазначила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Вона зазначила, що по першому випадку загибелі сірих журавлів попередньо встановлено, що птахи загинули від набряку легень внаслідок отруєння високотоксичною речовиною.

«По другому випадку продовжується перевірка і дослідження у декількох лабораторіях. Ситуація знаходиться на моєму особистому контролі: поставлено завдання якнайшвидше встановити, чи пов’язані ці три випадки між собою», - розповіла Магалецька.

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Автор: Денис Прядко