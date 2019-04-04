Може, нам пороблено? У Львові – знову скандал зі сміттям

Якась смердюча карма нависла над королівським містом Лева. Сміття пересварило між собою колишніх соратників – губернатора і бургомістра. Відходи міста стали для одних «золотою жилою», інших зробили заручниками екологічного і політичного смороду. Сміття зі Львова на пляжах, турбазах, зоологічних заказниках, у зоні відчуження ЧАЕС – стало своєрідним «сміттєгейтом» і ТОП-темою на два роки для жителів десятка областей.

Минає три роки з того часу, коли тони відходів забрали чотири людські життя: трьох рятувальників та еколога. Суд досі не покарав винних у трагедії 2016 року. Тіло 60-річного еколога ЛКП «Збиранка» Олександра Бутіна так і не знайшли. На лаві підсудних опинились 72-річний екс-директор львівського комунального підприємства «Збиранка», яке обслуговує сміттєзвалище, його заступник та начальник сміттєвого полігону. Їх звинувачують у службовій недбалості, що призвело до смерті чотирьох людей.

Чиновники «знали і мовчали» про те, що більшість сміття, яке після закриття вивозилося полігон, було нелегальним

Чи можна вважати лише «недбалістю» те, що офіційно закрите для експлуатації головним санітарним лікарем Львівщини з 2004 року, Грибовицьке сміттєзвалище продовжувало працювати ще більше десятка років і щодоби приймало близько тисячі тон сміття?.. Чи це лише «недбалість», що мешканці сіл прилеглих до смітника площею близько 40 га мають в криницях отруєну стічними водами полігону воду, а городину, «удобрену» токсичними кислими гудронами, селяни із Грибович, Малехова та Дублян продають на ринках – і не лише Львова? Знову ж таки, чиновники «знали і мовчали» про те, що більшість сміття, яке після закриття вивозилося полігон, було нелегальним. Але епопея щодо будівництва сміттєпереробного заводу триває і досі, обростаючи корупційним та політичним присмаком та чутками про захмарні «відкати».

Окрема тема - ще один обвинувачуваний у трагедії - міський чиновник, який очолював житлово-комунальне управління Львівської міськради на момент трагедії. Як на мене, тут щось точно «пороблено». Попри те, що наприкінці жовтня 2016 року прокуратура оголосила начальнику управління ЖКГ Львівської міської ради Юрію Гольцю підозру щодо незаконного поводження з відходами на Грибовицькому сміттєзвалищі, на якому в травні внаслідок пожежі і зсуву загинули люди, його не було відсторонено від роботи. Суд відпустив чиновника під особисте зобов'язання. І він продовжував працювати. І – красти, бо вже у листопаді цього ж чиновника львівської мерії СБУ затримала на хабарі у 80 тис. грн, які він вимагав від підприємця.

Лише після Гольця відсторонили від посади, а згодом – і звільнили з роботи. Юрій Голець провів у СІЗО 15 днів, сплатив 2 млн грн застави і вийшов на волю. Але і тут екс-чиновнику Феміда усміхнулася: Франківський районний суд Львова задовольнив клопотання адвокатів екс-керівника управління житлового господарства Львівської міськради щодо про зменшення розміру застави з 2 млн грн до 134,72 тис. грн. Суд постановив повернути 1,87 млн грн застави, яку сплатила за Юрія Гольця львів’янка.

Причетність посадових осіб Львівської міської ради до обвалу на Грибовицькому полігоні досі з'ясовує прокуратура

Звинувачений (на даний час рішень у справах немає) у недбалості та хабарництві Голець працевлаштувався в ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1» на посаду комерційного директора і, схоже, рішень судів щодо нього – чекати ще довго. Справа звинувачення у службовій недбалості – далі у Галицькому районному суді Львова, призначаються все нові і нові експертизи, тут вже і склад суду встиг змінитися… А звинувачення щодо Юрія Гольця у хабарництві розглядає Франківський районний суд Львова. У прес-службі військової прокуратури Західного регіону кажуть, що «судовий розгляд у справі триває, проводиться допит свідків». Два роки минуло з часу затримання хабарника, а свідків все «допитують»…

Причетність посадових осіб Львівської міської ради до обвалу на Грибовицькому полігоні досі з'ясовує прокуратура. Спершу прокуратура Львівщини займалася, а потім передали в прокуратуру Тернопільщини, нібито, щоб уникнути звинувачень в необ‘єктивності.

Розслідування тривають, судові засідання постійно переносяться.

Однак, доки в мерії наполягають, що за трагедією на Грибоцькому сміттєзвалищі стоїть умисний підпал, а експерти заявляють, що займання і зсув сталися через незадовільний технічний стан полігону відходів – львівський смітник продовжує «золотоносити». На смітті погорів… черговий хабарник.

1 квітня у Львові співробітники СБУ затримали директора комунального підприємства «Збиранка», який вимагав багатомільйонний хабар. І знову фігурує сміттєзвалище…

За даними СБУ, посадовець організував механізм з фіктивного постачання вапна, яке мало використовуватись на станції очистки фільтратів Грибовицького сміттєзвалища. За задумом зловмисника планувалося використання лише третини від передбаченої технологічним процесом кількості вапна та отримання очільником комунального підприємства неправомірної вигоди в розмірі 65% від суми перерахованих коштів за фактично непоставлений товар, а також – отримання так званого «відкату» з кожного поставленого кілограма вапна.

За висновками експертів, така діяльність чиновника могла призвести до виникнення надзвичайних подій з тяжкими наслідками, і тут вже йдеться про екологічну безпеку великого європейського міста.

Завдяки львівському сміттю, буде де жити працівникам СБУ

СБУ задокументувало вимагання директором комунального підприємства 4,7 млн грн від місцевого підприємця за визнання його переможцем відкритих торгів, та підписання з ним договору поставки вапна з подальшою фальсифікацією бухгалтерської документації за нібито поставлену продукцію.

А затримали директора на робочому місці під час одержання частини хабара в сумі понад 400 тисяч. 2 квітня за рішенням Галицького районного суду директора ЛКП «Збиранка» Віталія Пугача заарештовано на два місяці, але з альтернативою застави у 405 тис. грн та відстороненням від посади.

Як стало відомо, Віталій Пугач, який на даний час ще перебуває у СІЗО, вже сьогодні, 4 квітня, до кінця дня може вийти на волю. На даний час вже проводяться всі процедури щодо внесення визначеної судом «хабарнику-мільйонеру» застави.

А ще, завдяки львівському сміттю, буде де жити працівникам СБУ. Сьогодні мер Львова Андрій Садовий на сесії міської ради заявив, що мерія виділить ділянку під будівництво житла СБУ.

«Ми на наступне пленарне засідання винесемо ухвалу про виділення земельної ділянки для Служби безпеки України стосовно житла, яке буде будуватися кооперативним шляхом. Це той випадок, що потрібно подякувати працівникам СБУ. Я це зробив особисто, подякувавши керівнику у Львівській області за фахову роботу щодо недопущення розкрадання бюджетних коштів громади міста Львова. І перевірки будуть зроблені. Я думаю, якщо факт зловживань буде доведений, покарання має бути якнайсуворіше», - заявив на сесії Андрій Садовий, коментуючи запит про затримання «на можливому вимаганні неправомірної вигоди директора ЛКП «Збиранка».

Якось так… Факт зловживань підлеглого меру чиновника ще будуть доводити, але ділянку мерія вже пообіцяла.

А якщо не підтвердиться? Таки пороблено щось…

Ксенія Нестеренко