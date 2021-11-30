Зоозахисники наголошують, що тварини - не декор для фото, відео чи акцій.

Зоозахисники засудили мітингувальників у Києві, які заради акції жорстоко повелись з тваринами.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці гуманістичного руху UAnimals.

"Коли креатив пробиває дно… Сьогодні зранку в новинах почала з’являтися інформація про дивний мітинг біля Київської міської державної адміністрації, організатори якого притягнули на акцію переляканих овець у маршрутці. Тварин привезли в абсолютно жорстокий і жахливий спосіб. Цим жорстоким "креативом" мітингувальники хотіли показати, що людей у маршрутках перевозять наче худобу, але показали, що мислення деяких людей недалеко пішло від первісної людини", - наголосили у UAnimals.

Зоозахисники наголошують, що тварини - не декор для фото, відео чи акцій.

"Якою б важливою не була тема мітингу чи акції, це не дозволяє знущатися з тварин, адже таким чином організатори нівелюють цінність свого повідомлення й буквально падають нижче плінтуса", - підкреслюють у UAnimals.

Як повідомляють зоозахисники, на мітингувальників правоохоронці склали протокол через жорстоке поводження з тваринами, а овець вилучили й передали на тимчасову перетримку до Київського зоопарку, де їх оглянуть і забезпечать харчуванням та, за потреби, лікуванням.

Як повідомляв УНІАН, столична влада з травня цього року активізувала роботу по підвищенню якості міських перевезень. Так, було оновлено конкурсні умови для перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, посилено вимоги якості перевезень. Тепер міська влада на конкурсах серед перевізників на маршрути, по яких завершуються угоди, обирає тих, хто відповідає новим критеріям. Також з діючими перевізниками укладаються додаткові угоди щодо покращення умов перевезень пасажирів. Поступово таким чином планується замінити всі старі маршрутки, які курсують у столиці.

Також з 17 вересня у Києві почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень, які контролюють дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах міста. Зокрема для контролю температурного режиму у салонах громадського транспорту Комунальна служба перевезень нещодавно придбала точні термометри та отримала на них сертифікати калібрування від ДП "Укрметртестстандарт".

Сьогодні, 30 листопада, зранку в Києві біля мерії група осіб провела мітинг проти старих маршруток під гаслом "люди – не худоба". Відео, де з малої маршрутки виштовхують багато переляканих овець, обурило користувачів мереж.

Автори: Олег Давигора, Інна Андаліцька