На водоймах, де мешкають рідкісні птахи, виявлено мертвих лебедів.

На території Нижньодністровського національного природного парку (Одеська область) оголошено карантин, через виявлення смертельного пташиного вірусу.

Як повідомляє адміністрація парку, останні кілька днів ставалися випадки загибелі лебедів на водоймах Нижнього Дністра. Пташині тіла знаходили на Дністровському лимані, Саф’янах, каналі у районі дитячого пляжу міста Біляївка та Білому озері, яке є унікальним біотопом, на території якого ростуть рідкісні види рослин і гніздиться безліч птахів.

Працівники парку привезли на місце події представників Одеської регіональної державної лабораторії Держслужби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, які відібрали для дослідження чотири трупи.

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"На жаль, у результаті досліджень виявили РНК вірусу грипу (типу А, субтипу Н5)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Білгород-Дністровській військовій адміністрації пройшло засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії щодо оголошення території Нижньодністровського НПП неблагополучною з грипу птиці та введення карантинних обмежень. Також визначено буферну зону, територію радіусом 3 км від неблагополучного пункту та зону спостереження радіусом 10 км, в яку входять населені пункти - села Маяки, Надлиманське та Біляївка.

"На території Нижньодністровського НПП будуть проводитися систематичні обстеження різноманітними службами та необхідні ветеринарно-санітарні заходи. Важливо у цей період не допускати контактів свійської птиці з дикою, знаходження і напування з водоймищ", - наголошують в адміністрації.

Нижньодністровський національний природний парк: що треба знати

Це природоохоронна територія в пониззі річки Дністер, у межах Білгород-Дністровського та Одеського районів Одеської області. Заповідник входить в десятку найкращих національних природних парків України. Його загальна площа - 21311,1 га, у тому числі 3700 га земель, що надаються йому в постійне користування, та 17611,1 га земель, що включені до складу без вилучення у землекористувачів.

Одна з найбільших цінностей парку — водні угіддя. Він розташований у межах водно-болотних угідь міжнародного значення: "Північна частина Дністровського лиману" та "Межиріччя Дністра-Турунчука", які є Рамсарськими угіддями. Тому територія парку, як складова водно-болотних угідь, має важливе значення як місце гніздування, линяння і зимівлі для птахів, що мігрують між Євразією та Африкою.

Унікальні за своїм статусом території річок Дністер і Турунчук, озерно-плавневі системи в межах парку. Наприклад, Біле озеро, довжина якого близько 1,7 км, ширина — близько 0,8 км. Флора озера складається із 65 видів водних та прибережних рослин.

Загалом, на території парку зареєстровано понад 700 видів вищих рослин, з яких 28 — рідкісні, занесені до Червоної книги України, деякі занесені також до Європейського червоного списку та до списку рідкісних видів Міжнародної спілки охорони природи. Також – 90 видів молюсків, 554 види комах, майже 70 – риби, 9 – земноводних, 6 - рептилій, ссавців — 32 види, представників пташиного світу — 254. Зокрема, тут є пелікан кучерявий, лебеді, баклан малий, казарка червоновола, орлан-білохвіст. У пониззі Дністра існують найбільші колонії лелекоподібних і веслоногих птахів Азово-Чорноморського регіону. Тут гніздиться коровайка, чаплі жовті та руді, великий баклан тощо.

Нагадаємо, В Аргентині від пташиного грипу померли майже 96% дитинчат південного морського слона, народжених у 2023 році. Масштаби смертності викликають занепокоєння щодо того, що заразний штам може передаватися від ссавця до ссавця. Три пляжі, де розмножується південний морський слон, були всіяні понад 17 тис. тіл дитинчат. Це означає втрату майже цілого покоління морських слонів у регіоні.

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