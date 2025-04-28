Кит зазвичай швидко переміщується між крижинами, показуючи лише спину з плавцем.

Українські науковці вперше оприлюднили унікальні зйомки цікавих китів - антарктичних смугачів.

"Вперше показуємо зйомки з дрона антарктичного смугача — кита, який поширений в районі української станції "Академік Вернадський", однак трапляється нашим дослідникам не так часто, як горбані", - повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.

Йдеться, що цей кит — один з найменших з родини смугачевих. Його довжина становить 7–9 метрів, але деякі особини сягають 10 метрів. Вага ссавця - здебільшого коливається в районі 5–6 тонн, але трапляються досить великі представники виду, вагою у 10 тонн. За словами науковців, самиці трохи більші за самців.

Вид зустрічається в усіх океанах Південної півкулі, до крижаного континенту припливає зазвичай на антарктичне літо, щоб живитися крилем. На зиму ці кити відпливають північніше, в тепліші води для розмноження, але деякі смугачі можуть зимувати в Антарктиці.

"Цей кит зазвичай швидко переміщується між крижинами, показуючи лише спину з характерним плавцем, за яким його можна здалеку розпізнати. Цей плавець — серповидний, закруглений і загострений водночас. Через таку маневреність антарктичний смугач досить складний для досліджень: зафіксувати зустріч з ним, а тим паче виміряти його чи відібрати біопсії — велика удача", - наголошують у центрі.

На оприлюдненому відео можна побачити, як кити граційно рухаються повз човен полярників. Складається враження, що вони не помічають людей, а просто пливуть у своїх справах: "махають" плавцями, пірнають, пускають фонтанчики.

Ще цікаві відео з Антарктики

Як писав УНІАН, на острові Галіндез, біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", полярникам вдалося зафільмувати крадія-пінгвіна, який цупив камінці з чужого гнізда. Цікаво, що активний період будівництва гнізд у субантарктичних пінгвінів відбувається антарктичною весною (в Україні в цей час осінь). Тоді ці птахи прибувають на Галіндез та готуються до кладки яєць, та крадуть одне в одного камінці. Науковці пожартували, що пінгвін-крадій тренується перед наступним сезоном. Хоча насправді такі цікаві "збої" у природі трапляються.

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