Додаткові пластикові відходи, створені в 2020-2021 роках, становлять майже на 1 кілограм більше на кожну людину на планеті.

Попри глобальні зусилля щодо зменшення забруднення пластиком і викидів вуглецю, у світі виробляється рекордна кількість одноразових пластикових відходів, здебільшого з полімерів, отриманих із викопного палива.

Згідно з другим звітом, складеним благодійним фондом Minderoo Foundation, у 2021 році в світі утворилося 139 мільйонів тонн одноразових пластикових відходів, пише CNN. Це на 6 млн тонн більше, ніж у 2019 році, коли був опублікований перший звіт.

Зазначається, що додаткові пластикові відходи, створені за ці два роки, становлять майже на 1 кілограм більше на кожну людину на планеті й обумовлені попитом на гнучку упаковку, таку як плівки та пакети.

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В останні роки уряди по всьому світу оголосили про політику зменшення одноразового пластику, заборонивши такі продукти, як одноразові соломинки, столові прилади, контейнери для харчових продуктів, ватні палички, пакети та повітряні кульки.

У липні Каліфорнія стала першим штатом США, який оголосив про власні цілі, включаючи скорочення продажів пластикової упаковки на 25% до 2032 року, і деяких видів чашок з полістиролу і харчових контейнерів. Заборони також діють в Європейському Союзі, Австралії та Індії та інших країнах.

Але звіт показав, що переробка не збільшується досить швидко, щоб впоратися з кількістю виробленого пластику. Це означає, що використані пластикові відходи набагато частіше викидаються на звалища, пляжі, річки та океани, ніж відправляються на переробку.

Виробляючи полімери для одноразового пластику, 20 компаній у світі виробили близько 450 мільйонів тонн викидів парникових газів - приблизно стільки ж, скільки загальна кількість викидів у Великій Британії. У червні минулого року Управління національної статистики Великої Британії заявило, що викиди парникових газів у країні скоротилися на 13%, до трохи більше 478 мільйонів тонн на рік до 2020 року.

"Це, поза всякими сумнівами, демонструє, що проблема пластикового забруднення стає все більш серйозною та її рушійною силою є виробники полімерів, якими, звичайно ж, є нафтогазовий сектор", - сказав засновник Minderoo Ендрю Форрест.

Він пропонує "полімерну премію" за кожен кілограм пластикового полімеру, виготовленого з викопного палива, щоб дати людям, компаніям і урядам фінансовий стимул переробляти більше.

"У розвиненому світі цей полімерний платіж призведе до автоматичного механізованого збору. У країнах, що розвиваються, це призведе до того, що люди, які в іншому випадку не мали б жодної роботи, працюватимуть, щоб переконатися, що пластикові відходи не потрапляють в океан, їх немає на вулицях і вони не потрапляють у дику природу", - сказав Форест.

Минулого року Асамблея ООН із навколишнього середовища, найвищий у світі орган, що приймає рішення з питань навколишнього середовища, погодилася створити перший в світі договір про глобальне забруднення пластиком.

Міжурядовий комітет працюватиме до 2024 року, щоб розробити юридично зобов'язуючу угоду, яка охоплюватиме повний життєвий цикл пластику, від його виробництва і проектування до його утилізації.

Заборона використання пластику

Як повідомляв УНІАН, за даними ООН, щорічно жителі планети викидають по 300 млн тонн пластикових відходів, які потрапляють в річки і океани, а потім і в їжу. Внаслідок забруднення пластиком навколишнього середовища гинуть птахи, риби і тварини.

У липні 2021 року в країнах Європейського Союзу набула чинності заборона на продаж одноразових пластикових товарів - ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування і тримання надувних кульок.

Забороненими до продажу також стали тарілки та інший посуд із пластмаси на біологічній основі або біорозкладаного пластику та одноразовий посуд з паперу, який містить пластиковий шар або покритий пластиковою плівкою.

З 1 січня 2022 року в Україні також набула чинності заборона на розповсюдження пластикових пакетів. Законом встановлено заборону на поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в магазинах і на об'єктах ресторанного господарства.

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