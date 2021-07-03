Підприємці мають переходити на альтернативи з переробних матеріалів на кшталт скла та металу.

Від сьогодні в країнах Європейського Союзу набула чинності заборона на продаж одноразового пластикового товару.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на інформаційне агентство dpa.

Заборона стосується продажу одноразових ложок, виделок, ножів, тарілок, соломинок для пиття, ватних паличок, паличок для розмішування та тримання надувних кульок.

Також від сьогодні не можна продавати одноразові контейнери для їжі та напоїв, виготовлені з пінопласту.

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Забороненими для продажу також стали тарілки та інший посуд з пластмаси на біологічній основі чи біорозкладного пластику й одноразовий посуд з паперу, який містить пластиковий шар чи вкритий пластиковою плівкою.

Підприємці тепер мають переходити на альтернативи з переробних матеріалів на кшталт скла та металу.

Водночас одноразові продукти з пластику, що поки залишаються на складах, дозволено допродати.

Директива ЄС про заборону пластикового посуду була ухвалена у 2019 році.

Заборона пластику: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні заборона на поширення пластикових пакетів запроваджується з 1 січня 2022 року.

1 червня Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів в Україні, яким запроваджуються механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також відповідальність за порушення вимог у сфері поширення пакетів.

Законом встановлено заборону на поширення пластикових пакетів завтовшки до 50 мкм у крамницях та на об'єктах ресторанного господарства.

За розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання буде запроваджено штрафи у розмірі від 8,5 до 17 тис. грн, а в разі повторного правопорушення сума стягнення сягне 34 тис. грн.

За даними ООН, щороку жителі планети викидають по 300 млн тонн пластикових відходів, які потрапляють у річки і океани, а потім і в їжу. Внаслідок забруднення пластиком довкілля гинуть птахи, риби і тварини.

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Автор: Ігор Орел