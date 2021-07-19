З початку цього місяця прикордонники врятували 1300 крабів.

Морські прикордонники Одеської області рятують червонокнижних крабів з браконьєрських пасток.

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Тут на мілині браконьєри й закидають свої знаряддя. З початку цього місяця прикордонники врятували 1300 крабів та сотню бичків. Усіх їх випустили на волю. А браконьєрів зараз розшукують.

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Автор: Ольга Робейко