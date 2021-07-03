Старпому іноземного судна повідомлено про підозру у забрудненні акваторії Чорного моря пальмовою олією. В результаті забруднення моря державі завдано збитків на суму понад 65 млн грн.

В Одеській області старшому помічнику капітана іноземного судна повідомлено про підозру у забрудненні акваторії Чорного моря пальмовою олією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної прокуратури, старшого помічника капітана звинувачують у забрудненні внутрішніх морських вод України речовинами, шкідливими для життя і здоров'я людей, внаслідок порушення спеціальних правил, що спричинило інші тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 243 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що наприкінці квітня минулого року у порту «Південний» під час вивантаження з судна стався неконтрольований скид суміші пальмової олії і пальмового стеарину у воду.

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«Старший помічник капітана судна не проконтролював до початку розвантаження щільність закриття вантажного танка № 1 лівого борту. В результаті в акваторію вилилося 8,5 тонн суміші пальмової олії і пальмового стеарину. Зазначені дії є порушенням вимог Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973 року», - зазначили у прокуратурі.

В результаті забруднення моря державі завдано збитків на суму понад 65 млн грн.

Крім того, прокурори звернулися до Господарського суду Одеської області з позовом в інтересах держави до судновласника про стягнення завданих збитків внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Для забезпечення позову судновласником на депозитний рахунок господарського суду Одеської області внесено 26,6 млн грн.

Як уточнили в Управлінні СБУ в Одеській області, повідомлено про підозру члену екіпажу іноземного судна. Судово-екологічна експертиза підтвердила мільйонні збитки, завдані державі.

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Автор: Лариса Козова