Конструкцію зробили для річки Уди, яка протікає через всю Харківську область.

Перший в Україні річковий сміттєвий "капкан" був встановлений в Харкові. Розташували його на річці біля селища Бабаї, звідки влітку вивезли понад сто тонн мотлоху.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Створив "сміттєвий капкан" український айтішник, який після роботи приходив на завод, де безкоштовно надали верстати та метал. Двотонну конструкцію зробили для річки Уди, яка протікає через всю Харківську область. Влітку волонтери біля села Бабаї прибрали з річки накопичене десятиліттями сміття, а це 110 тонн.

Читайте такожОспіване Лесею Українкою в" Лісовій пісні " озеро може зникнути назавжди (відео)Прототип "сміттєвого капкана" побачив в Інтернеті харківський екоактивіст Артем Приходько. Принцип роботи "капкана" полягає в тому, що сміття течією заносить в спеціальний контейнер, а далі вже чиста вода спускається до дамби. Залишається тільки зібрати сміття.

Ініціатори сподіваються, що така ідея допоможе очистити річку. Якщо ідея спрацює, то такі "капкани" з'являться й на інших річках.

Як раніше повідомляв УНІАН, сотні волонтерів прибрали острів Джарилгач у Херсонській області після курортного сезону. Акцію організувала екологічна команда однієї з херсонських шкіл.

Всі мішки зі знахідками доставили на материк. Перед тим, як вивезти зібране сміття на сміттєвий полігон, його обіцяли розсортувати.

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Автор: Анастасія Горбачова