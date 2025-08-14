Ентомолог Халаїм пояснив, чому популяціях цих комах стрімко зросла

Цьогоріч в Україні крім нашестя сарани також спостерігається засилля нібито нешкідливих комах сонечок.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. Він зазначив, що нашестя комах як правило чимось обумовлено - або погодними умовами, або природним механізмом "хижак-жертва".

Халаїм зазначив, що час від часу нашестя сонечок в Україні фіксується, але не варто забувати, що сонечко - це місцевий вид на території нашої країни, який не несе шкоди на відміну від сарани.

Ентомолог пояснив, що цьогоріч нашестя сонечок викликане природною реакцією на спалах чисельності попелиць. Адже волога весна створила сприятливі умови для їхнього активного розмноження, тому попелиць було більше, ніж зазвичай.

Фахівець пояснив, що чисельність попелиць досить різко зростає, а сонечко є першим хто живиться ними. "Це природний механізм "хижак-жертва"", - коротко пояснив Халаїм.

Фахівець зазначив, що бум розмноження попелиць дав своєю чергою велику чисельність сонечок. Якщо раніше цих комах спеціально вирощували і скидали з літаків для боротьби зі шкідниками, то зараз такої потреби немає, зауважив науковець.

Раніше науковець розповів, які птахи в Україні можуть знищувати цілі полчища сарани. За його словами, саме лелека взагалі полюбляє прямокрилих комах, до яких належить і сарана.

Ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євген Халаїм розповідав, що у на півдні України спостерігається нашестя сарани. Але використовувати проти неї токсичні хімічні препарати не можна.

