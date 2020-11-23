Основними джерелами забруднення повітря є автомобільний транспорт, сільське господарство, виробництво енергії, промисловість і домашні господарства.

Якість повітря в Європі значно покращилася за останнє десятиліття, але забруднення залишається основною причиною передчасної смерті на континенті.

Про це заявляє Європейська агенція з охорони довкілля (ЕЕА) - орган Європейського Союзу, передає Радіо Свобода.

Читайте такожЛокдаун через коронавірус не призвів до зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері

Згідно зі щорічною оцінкою базованого в Копенгагені агентства ЕЕА від 23 листопада, близько 417 тисяч випадків передчасної смерті у 2018 році були пов’язані з дрібнодисперсними частинками в 41 країні.

Зазначається, що позаторік з цієї причини на приблизно 60 тисяч менше померло людей в порівнянні з попереднім роком. На це, зокрема вплинула екополітика ЄС, дії місцевої влади і скорочення шкідливих викидів у ключових секторах економіки, що поліпшило якість повітря.

"Дані ЕЕА доводять, що інвестиції в поліпшення якості повітря - це інвестиції в поліпшення здоров’я і продуктивності для всіх європейців. Політика та дії, які відповідають амбіціям Європи із нульового забруднення, ведуть до більш тривалого і здорового життя", - наголосив виконавчий директор організації Ганс Брюнінкс.

Згідно зі звітом "Якість повітря в Європі - 2020", автомобільний транспорт, сільське господарство, виробництво енергії, промисловість і домашні господарства є основними джерелами забруднення повітря.

За даними експертів, викиди оксидів азоту від транспорту і викиди речовин від виробництва енергії значно знизилися з 2000 року, в той час, як у скороченні викидів від галузей будівництва і сільського господарства прогрес був меншим.

Читайте такожВчені розповіли про головну загрозу для європейських річок та озер

Забруднювачі повітря можуть викликати або посилювати респіраторні і серцево-судинні захворювання, а також рак, зауважують експерти.

Згідно зі звітом, Болгарія і Румунія опинилися серед шести країн-членів ЄС, які в 2018 році перевищили граничне значення ЄС щодо дрібних твердих частинок.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Таня Поляковська