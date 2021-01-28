У звіринці Аризони зимова погода потішила найменших: слоненя Пензі та його старшу сестру Нанді.

У звіринці Аризони слони зраділи раптовому снігопаду.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Така погода у зазвичай спекотному штаті велика рідкість - тож більшість тварин, щойно засніжило - поховались по теплих загонах.

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А от слонам сніг припав до душі. Особливо зимова погода потішила найменших: слоненя Пензі та його старшу сестру Нанді – вони захоплено ловили сніжинки і гасали по вольєру.

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Автор: УНІАН