Слонам сніг припав до душі / скріншот з відео
У звіринці Аризони слони зраділи раптовому снігопаду.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Така погода у зазвичай спекотному штаті велика рідкість - тож більшість тварин, щойно засніжило - поховались по теплих загонах.
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А от слонам сніг припав до душі. Особливо зимова погода потішила найменших: слоненя Пензі та його старшу сестру Нанді – вони захоплено ловили сніжинки і гасали по вольєру.
У звіринці Аризони слони зраділи раптовому снігопаду
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