Не підпадають під заборону пластикові кульки, які використовують у відділах для продажу овочів та фруктів.

З 2022 року у Німеччині супермаркети не пропонуватимуть покупцям пластикові пакети.

Читайте такожУ Японії розробили пакети, які повністю розкладаються в морській водіВідповідну заборону німецький Бундестаг ухвалив на засіданні у четвер, 26 листопада, повідомляє DW.

Відповідний законопроект уряд Німеччини підготував ще у листопаді минулого року.

Заборона пластикових пакетів: деталі законопроекту

Зазначається, що після перехідного періоду, який за наполяганням роздрібної торгівлі збільшили з шести до 12 місяців, пластикові пакети з товщиною стінок від 15-ти до 50 мікрометрів будуть заборонені. Як правило, саме такі пакети пропонують на касах у крамницях.

Не підпадають під заборону сумки для багаторазового використання, а також тонкі пластикові кульки, які використовують у відділах для продажу овочів та фруктів.

Критика законопроекту

В організації із захисту довкілля WWF вважають, що ця заборона має радше символічний характер, адже в Німеччині лише один відсоток споживання синтетичних матеріалів припадає на пластикові пакети.

Розкритикували урядовий законопроект як недостатній і представники фракцій Лівої партії та Зелених у Бундестазі.

А от праворадикали з «Альтернативи для Німеччини» та вільні демократи заявили, що заборона пластикових пакетів – це невиправдане втручанням у ринок без видимих переваг для довкілля.

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Автор: УНІАН