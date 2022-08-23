У столиці зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу).

У Києві рівень забрудненості повітря залишається високим, містянам рекомендують обмежити перебування на вулиці.

Про це йдеться у Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку. Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3). Перевищення ГДК решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено", - йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря КМДА рекомендовано закрити вікна вдома, не виходити зайвий раз на вулицю, пити багато води, якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня у Києві погіршилася якість повітря, через що містянам рекомендували менше перебувати на вулиці.

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