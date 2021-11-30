"Спеціалізувалось" товариство на медичних відходах, які потрібно було спалювати.

Правоохоронці Київщини викрили товариство з переробки сміття, яке замість спалювання медичних відходів скидало їх на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Як повідомила прес-служба Прокуратури Київської області, підприємство протягом 2020-2021 років отримало для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тис. тонн медичних відходів, а саме: пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо.

Правоохоронці встановили, що замість спалювання небезпечних відходів директор підприємства разом з 4 спільниками здійснювали вивезення та вивантаження їх у місцях просто неба, не пристосованих для утилізації сміття.

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Також з’ясувалося, що у квітні цього року ліцензії підприємства на операції у сфері поводження з небезпечними відходами були анульовані, але працівники даного товариства продовжили укладати договори про утилізацію медичних відходів, у результаті чого заволоділи коштами у розмірі понад півмільйона гривень.

Слідчі за процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) , ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За скоєне їм загрожує ув’язнення на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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Автор: Інна Андаліцька