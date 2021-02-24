Забруднення океанів, погіршення доступу до чистої води і продуктів харчування, руйнування житла можуть спровокувати конфлікт, подібний за масштабами Першій світовій війні.

Учасники засідання Ради Безпеки ООН, що відбулося в онлайн-режимі, відзначили, що зміна клімату є найбільш серйозною загрозою безпеці світу, проблемою, яка не тільки завдає шкоди навколишньому середовищу, а й підриває політичну, економічну та соціальну системи.

Читайте такожУ Мінприроди назвали причини зміни клімату в УкраїніЯк заявив у своєму виступі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "наука говорить ясно: ми повинні обмежити підвищення глобальних температур півтора градусами до кінця століття. А наш обов'язок ще більш ясний: ми повинні захистити людей і спільноти, які страждають від зміни клімату. Ми повинні прискорити підготовку до наростаючих наслідків кліматичної кризи в ім'я міжнародного миру і безпеки". Гутерріш нагадав про важливість досягнення цілей Паризьких угод з клімату і закликав «створити справді глобальну коаліцію, мета якої — домогтися до середини століття нульових викидів парникових газів».

Прем'єр-міністр Великобританії, яка головує в Радбезі ООН і стала організатором засідання з цієї проблеми, підкреслив, що «подобається нам це чи ні, але питання вже не "якщо", а "коли" вашій країні і вашим громадянам доведеться зіткнутися з наслідками зміни клімату для безпеки». Борис Джонсон закликав глав держав і урядів взяти високі зобов'язання по боротьбі зі зміною клімату, передає kommersant.

Найяскравішим моментом засідання став виступ всесвітньо відомого натураліста і телеведучого сера Девіда Аттенборо, запрошеного на це засідання британським прем'єром. Сер Девід назвав зміну клімату "найстрашнішою загрозою безпеці, яка коли-небудь стояла перед сучасним людством".

«Я не заздрю тій відповідальності, яку покладає ця ситуація на всіх вас і на ваші уряди. Ми покинули стабільний і безпечний кліматичний період, який дозволив зародитися нашій цивілізації. Назад шляху немає. Що б ми зараз не робили, вже занадто пізно для того, щоб уникнути зміни клімату. І постраждають в першу чергу найбідніші і найбільш вразливі - ті, хто найменше захищений", - сказав він.

На думку вченого, забруднення океанів, погіршення доступу до чистої води і продуктів харчування, руйнування житла можуть спровокувати конфлікт, подібний за масштабами Першій світовій війні.

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Автор: УНІАН