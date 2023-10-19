Без суттєвих змін у нашій поведінці погода ставатиме дедалі більш екстремальною, вважають дослідники.

Урагани стають дедалі більш швидкими та сильними, і підготуватися до них стає майже неможливим, йдеться в новому дослідженні американських вчених.

Як пише Newsweek, вчені порівняли, як змінювалася швидкість вітру протягом ураганів в Атлантиці між 1970 і 2020 роками. Дослідження показало, що ймовірність урагану досягти 20 вузлів або більше зросла з 42,3% у 1970-1990 роках до 56,7% у 2001-2020 роках. Також зросла ймовірність збільшення сили ураганів: атлантичні урагани переходять від слабких (1 категорія) до значних (3 категорія) і гірше за 24 години вдвічі частіше, ніж це було кілька десятиліть тому.

Дослідники також виявили, що ймовірність того, що слабкий ураган перетвориться на сильний, зросла з 3,23% до 8,12% за ті ж періоди часу. По-особливому сильними стають угарани біля Атлантичного узбережжя США та в Карибському морі.

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Авторка дослідження, доцентка Університету Роуена в Нью-Джерсі Андра Гарнер вважає, що винна у цьому зміна клімату, спричинена діяльністю людини.

"Я справді вважаю, що ці висновки мають бути терміновим попередженням. Швидкість посилення ураганів і частота, з якою вони переходять від відносно слабких штормів до сильних, значно зросла лише за останні 50 років. За той самий час, коли ми бачимо значне підвищення температури поверхні океану через потепління внаслідок діяльність людини. Без суттєвих змін у нашій поведінці та швидкого відходу від викопного палива ця тенденція буде ставати дедалі більш екстремальною", – каже Гарнер.

Експертка зазначає, що передбачити урагани, які завдають значних руйнувань та спричиняють смерті людей, стає дедалі важче.

"Коли шторми швидко посилюються, їх стає важче передбачити та спланувати дії для мешканців узбережжя в разі надзвичайної ситуації", – зазначає вона.

Наслідки зміни клімату

Останніми роками екстремальні погодні явища стали більш поширеними, і комісія ООН дійшла висновку, що це пов’язано зі зміною клімату. В Організації розповіли, що 43 млн дітей вимушено покинули свої будинки через урагани, повені, посухи та пожежі.

Завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська зазначала, що клімат в Україні через 30 чи 50 років може змінитися, і на деякій території нашої держави можливі посухи, екстремальні опади й паводки.

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