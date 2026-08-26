Сестра покійного сенатора Грема виграла праймеріз у своєму штаті

Вона може отримати місце в Сенаті під час виборів у листопаді.

Американська сенаторка Дарлін Грем, сестра покійного американського політика Ліндсі Грема, перемогла на праймеріз Республіканської партії у Південній Кароліні. Це дозволить їй балотуватися до Сенату на виборах на постійній основі. Про це повідомляє AP.

Зазначається, що під час другого туру праймеріз Грем перемогла члена Палати представників США Ральфа Нормана. Повідомляється, що після смерті Ліндсі Грема, губернатор Південної Кароліни призначив його сестру, аби вона допрацювала решту місяців поточного терміну повноважень її покійного брата. Однак Дарлін швидко отримала підтримку від Трампа, який закликав її балотуватися на повний термін. Видання відзначає, що хоч Грем і є новачком у політиці, однак вона вже змогла обійти низку досвідчених та найбільш відомих діячів штату.

Журналісти зазначають, що голосування в партії відбулося після єдиних дебатів. На них Грем заплуталася, відповідаючи на питання щодо основного напрямку діяльності її брата – зовнішньої політики. В неї запитали про інтереси США на Тайвані та в Південнокитайському морі. Після тривалого вагання вона заявила, що національна безпека – це не її сфера.

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Водночас вона наголосила, що має бажання зосередитися на внутрішніх питаннях, зокрема, на доступності житла. У відповідь на це Норман заявив, що відповідь Грем свідчить про її недостатню кваліфікацію для цієї посади.

За даними видання, після смерті Грема, Трамп намагався відіграти роль у виборі його наступника. На тлі цього президент США схвалив призначення Дарлін Грем сенаторкою на місце її брата. На думку видання, таким чином Трамп може намагатися здобути ще одного союзника в Сенаті, який допоможе йому просувати його програму. Власне, Грем займалася цим під час передвиборчої кампанії, неодноразово наголошуючи на своїй підтримці Трампа.

Вже в листопаді Грем буде змагатися за постійне місце в Сенаті. Її суперницею стане кандидатка від Демократичної партії Енні Ендрюс. Видання нагадує, що вже кілька десятиліть жоден демократ не вигравав місця в Сенаті США від Південної Кароліни.

Вибори в США: що відомо

Нагадаємо, проміжні вибори в США пройдуть вже 3 листопада цього року. На них обиратимуть усі 435 місць у Палаті представників, 35 зі 100 місць у Сенаті. Також цього дня у 36 штатах відбудуться вибори губернаторів та місцевих органів влади.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що на тлі примирення президента США Дональда Трампа з мільярдером Ілоном Маском, останній планує витратити щонайменше $100 млн на допомогу республіканцям. Зазначається, що ключову роль у примиренні сторін відіграли віцепрезидент Джей Ді Венс і глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлс.

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