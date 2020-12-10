Карантинні та логістичні обмеження в 2020 році дали поштовх розвитку українського насінництва та іноземних селекційних компаній всередині країни.

Через пандемію коронавірусу у світі Україна за 9 місяців 2020 року закупила за кордоном на чверть менше насіння, ніж за аналогічний період минулого року.

Читайте такожУкраїна стала першою в Європі з експорту меду

Про це повідомляє прес-служба Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з посиланням на доктора економічних наук Олександра Захарчука.

Згідно з повідомленням, у січні-вересні Україна імпортувала 40 тисяч тонн насіння на суму 338,6 мільйона доларів.

"Тенденція до збільшення імпорту насіннєвого матеріалу, яка спостерігалася в Україні з 2015 року і зберігалася до минулого року, стала результатом різкого підвищення попиту через збільшення його споживання холдинговими компаніями, великими та середніми товаровиробниками. Карантинні та логістичні обмеження, пов'язані з пандемією СОVID-19, у 2020 році дали поштовх розвитку вітчизняного насінництва та іноземних селекційних компаній всередині країни", - зазначає Захарчук.

При цьому експерт звертає увагу, що більшість іноземних насіннєвих компаній вже побудували свої заводи на території України та здійснюють продаж Насіння українським товаровиробникам, навіть не завозячи його з-за кордону.

У 2020 році левову частку (90,0%) імпорту в Україну насіння зернових культур склала кукурудза -18,7 тисячі тонн. Насіннєвої пшениці закуплено 1,1 тисячі тонн, ячменю - 0,4 тисячі тонн, жита - 0,5 тисячі тонн і сорго - 0,2 тисячі тонн.

В імпорті насіння олійних культур на соняшник припадає 80%. Його поставки становили 15,8 тисячі тонн. Також було закуплено 3,6 тисячі тонн ріпаку та 0,6 тисячі тонн сої.

На ці види насіннєвої продукції припадає понад 90% вітчизняного імпорту.

Що цьому передувало

За даними "Інституту аграрної економіки", експорт насіння зернових та олійних культур з України за січень-вересень 2020 року досяг 16,5 мільйона доларів, що на 30% перевищило показник всього 2019 року (12,7 мільйона доларів).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ганна Нагорна