Молода картопля на ринку за три дні подорожчала майже вдвоє: скільки коштує

Овоч знову коштує, як в середині травня.

Українська молода картопля на Столичному ринку подорожчала з початку місяця в середньому з 42 до 75 гривень за кілограм. Розкид цін на картоплю зараз становить 70-85 грн/кг, повідомляє сайт ринку.

Також додав в ціні і імпортний молодий овоч, проте значно скромніше – всього 5 гривень - з 45 до 50 грн/кг. Діапазон цін на завезену картоплю коливається в межах 45-55 грн/кг.

"Пішли дощі, обмежили вихід продукції – ціни на овочі почали трохи підніматися", – коментують стан справ оглядачі ринку.

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Водночас вартість старої картоплі минулорічного врожаю залишається незмінною вже понад два тижні. Її продають в середньому по 10 грн/кг, хоча є пропозиції і по 9,5 грн/кг, і по 14 грн/кг.

Цікаво, що тільки 1 червня молода українська картопля почала в цьому році коштувати дешевше, ніж імпортна. В останню декаду травня її відпускали в середньому по 60 грн/кг, в середині місяця – по 80 грн/кг. Вартість завезеної молодої картоплі вже давно не перевищує показник у 50 грн/кг.

Картопля в Україні – останні новини

Як пояснював директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига, така різниця цін між вітчизняною та імпортною молодою картоплею пов’язана з кліматом. Погодні умови в Азербайджані, Узбекистані і низці інших країн Середньої Азії, звідки активно постачають в Україну картоплю, дозволяють вирощувати овоч раніше.

Водночас така картопля вже не може за всіма канонами вважатися молодою, додає Фурдига. В процесі її транспортування шкірка овочу твердішає, тоді як зі справжньої молодої картоплі верхній шар можна легко зняти.

В Україні зазвичай вирощують достатньо картоплі для забезпечення потреб внутрішнього ринку. Але через брак сховищ для зберігання овочу його якість навесні сильно псується, тож періодично українцям доводиться їсти імпортну картоплю. Окрім сховищ, Україні також не вистачає потужностей з переробки картоплі. Тому країна тільки на закупівлі картоплі фрі втрачає щороку близько мільярда гривень.

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