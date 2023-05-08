Найбільший приріст цін торкнувся сезонно популярної частини ― ошийка.

В Україні середня ціна охолодженої свинини у квітні становила 195,5 грн/кг, що на 8,4% чи на 15,2 грн/кг вище, ніж у березні.

Про це повідомили аналітики Асоціації "Свинарі України", зазначивши при цьому, що здороження свинини в квітні є типовою сезонною "поведінкою" цін, адже саме на цей місяць традиційно припадає святкування Великодня.

"Найбільший приріст цін торкнувся сезонно популярної частини ― ошийка, ціна якого підвищилася на 26,4 грн/кг чи 13,3% проти березневої середньої. Крім цього, як і місяцем раніше, помітно (+11%) підвищилися ціни на лопатку та тазостегнову частину ― на 19,0 грн/кг та майже 18,0 грн/кг відповідно. Трохи менший приріст відчула ціна свинячої вирізки, підвищившись на 8,6% чи 17,8%. Здороження решти позицій обмежилося 5-8%", ― підрахували в Асоціації.

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За словами аналітиків, у попередні роки за відсутності "форс-мажорів" на кшталт пандемії чи перших фаз повномасштабного вторгнення, роздрібні ціни у квітні традиційно були на 5-7% вищими, ніж березневі. А цього року чинниками росту вартості цього м’яса є зменшений імпорт свинини та обмеженість внутрішньої пропозиції через наразі менші, ніж у попередні роки виробничі можливості вітчизняного свинарства.

Ціни на м'ясо

Середня ціна охолодженої свинини на українському ринку у березні склала 180,3 грн/кг, що на 2,1% чи 3,7 грн/кг вище за лютневий показник. Найпомітніше подешевшали стегнова частина (мінус 3,8 грн, до 163,7 грн/кг), грудинка (мінус 4,2 грн/кг, до 166,7 грн/кг) та вирізка (мінус 4,5 грн/кг, до 205,2 грн/кг). Ціна ошийка порівняно з січневою знизилася на 1%, чи 2 грн/кг (до 197,4 грн/кг)

Разом з тим в квітні Україна імпортувала свинини на 80 тонн чи на 16% менше, ніж місяцем раніше та встановила новий рекордний мінімум місячних поставок з 2018 року.

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