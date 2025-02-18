В Україні падають оптові ціни на молоко: скільки коштує популярний продукт у магазинах

Середня ціна не перевищувала 18,5 грн/кг.

В Україні в січні знизилася вартість молока екстра ґатунку. Порівняно з груднем 2024 року різниця становила 1,5 гривні або 8%.

В Асоціації молочних підприємств України зазначили, що на кінець січня середня ціна не перевищувала 18,5 грн/кг. При цьому ціна молока на 23% була вищою, ніж в аналогічний період 2025 року.

Крім того, наголошується, що темп зростання цін на молоко в Україні в другому півріччі 2024 року був у 2,3 раза вищим за цей показник у Європейському союзі.

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Ціни на молоко в супермаркетах України

В АТБ за пачку молока жирністю 2,5% і вагою 900 грамів доведеться заплатити 35,90 гривень, але це ціна зі знижкою.

В Auchan молоко можна купити за 39,90 гривні.

У Сільпо ціни трохи вищі - 47,90 гривні за пачку в 900 грам, але ця ціна також зі знижкою.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Цього року українцям доведеться більше витрачати на овочі, молочну продукцію та алкоголь. Найбільше приріст цін у 2025 році демонструють картопля, морква та буряк, а також подорожчали молоко, сметана та масло.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що до нового врожайного сезону овочі в Україні можуть подорожчати приблизно ще на 15%, що неприємно вдарить по кишені.

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