До кінця грудня робота вже використовуватимуть на одному із заводів компанії.

Виробник побутової техніки Midea представив нового промислового гуманоїда Miro U - робота з шістьма руками, який компанія збирається впровадити на своїх заводах уже наприкінці цього року.

Як повідомляє Humanoids Daily, Midea відмовилася від звичної антропоморфної конструкції. У Miro U є голова і торс, але замість двох рук відразу шість, а замість ніг платформа, здатна розвертатися на місці на 360 градусів.

У компанії стверджують, що така конструкція дає змогу роботу виконувати завдання, що виходять за рамки людських фізіологічних можливостей.

Відео дня

Дві нижні руки призначені для підйому важких деталей, тоді як верхні можуть паралельно займатися точними операціями. Midea планує використовувати Miro U на лінії з виробництва пральних машин, розраховуючи збільшити ефективність складання приблизно на 30%.

Компанія також розвиває ширшу лінійку роботів. Крім промислових моделей серії Miro, паралельно створюється серія Meila для побутових завдань. У 2026 році Midea хоче почати використовувати гуманоїдів цієї серії для допомоги і супроводу покупців у власних магазинах.

Раніше ми розповідали, що Маск показав, чого навчився його гуманоїдний робот Optimus за останні 2,5 роки. За задумом, такі андроїди в майбутньому займуть місце людей у рутинних, небезпечних або одноманітних завданнях.

Вас також можуть зацікавити новини: