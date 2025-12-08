У Євросоюзі вважають, що один із способів безперешкодно надати Україні репараційний кредит - використати лазівку для обходу вето окремих країн і механізм безстрокового заморожування російських активів.
Про це йдеться в колонці європейського економічного оглядача Financial Times Мартіна Сандбу.
Він нагадав, що минулого тижня Єврокомісія офіційно презентувала пропозицію щодо довгоочікуваного репараційного кредиту для України, забезпеченого резервами російського центробанку, що заморожені в країнах ЄС. Бельгія, де зосереджено більшість резервів в депозитарії Euroclear, від початку виступала проти.
"Опублікований текст – складний юридичний документ, який намагається вирішити дві суперечності: надати гроші Україні без прямих витрат для держав-членів і ухвалювати рішення без необхідної нині одностайності. Результат складний, але може спрацювати", - вважає Сандбу.
Пропоноване рішення – складний фінансово-правовий механізм, що умовно складається з трьох частин:
- ЄС надає Україні кредит, який вона має повернути лише тоді і якщо Росія виплатить репарації.
- Євросоюз залучає кошти, змушуючи фінансові установи дешево позичити накопичені ними гроші, які Москва не може вивести через санкції.
- Європейське законодавство змінюють таким чином, щоб виключити ризик зняття санкцій або можливість РФ повернути свої кошти.
Оглядач зазначив, що в пропозиції Єврокомісії ідеться про те, що здатність Євросоюзу та його держав-членів надавати додаткове фінансування Україні наразі обмежена і не відповідає масштабам потреб, а мобілізація значних додаткових ресурсів державами-членами для фінансування Києва була б значним економічним викликом.
"Це просто неправда. Репараційний кредит, якщо його ухвалять, складе менш як 1% річного ВВП Євросоюзу. За умови звичайного запозичення борг ЄС зріс би з 82% до 83% ВВП. Ринки цього навіть не помітили б. Але маємо те, що маємо", - пише Сандбу.
В чому проблема плану
Ключовими недоліками плану автор називає те, що європейські платники податків фактично завжди будуть забезпечувати позику. При цьому Росія не сплачує напряму – активи центробанку РФ не використовуються, а лише примусово позичаються банками із нульовою маржею.
Також автор називає ризиком те, що нові закони дозволять блокувати російські резерви безстроково, обходячи вимогу одностайності країн для продовження санкцій: агресивне обмеження права вето Угорщини може бути оскаржене в суді.
Також зауважується, що Бельгія, яка виступає проти пропозиції Єврокомісії, частково права в тому, що фінансове навантаження не повинно лягати лише на її банки. Проте пропозиції прем’єра й міністра закордонних справ, що Росія не повинна повністю компенсувати збитки Україні, підривають ідею репарацій загалом, вважає Сандбу.
Чи є інші варіанти
Оглядач зауважив, що пропозиція Євросоюзу не ідеальна, але може спрацювати та швидко надати кошти Україні. Інші країни з заблокованими російськими резервами мають долучитися (Великобританія, Японія, Канада, Швейцарія), тоді як США навряд чи підуть на співпрацю.
Сандбу вважає, що ЄС міг би знайти краще рішення – застосувати так званий "підхід поганого банку":
- виділити всі активи й зобов’язання, пов’язані з російськими резервами, у окремі юридичні структури;
- змусити банки продати їх консорціуму охочих урядів ЄС;
- об’єднати ці структури в "банк", що тримає лише російські депозити та пов’язану з ними готівку;
- розмістити його в юрисдикції менш чутливій, ніж Бельгія.
"ЄЦБ має на це право, адже такі активи становлять ризик для фінансової стабільності ЄС. Тоді репараційний кредит могла б надавати нова структура без участі бюджету ЄС. Прем’єр Бельгії навіть визнав, що був би радий, якби хтось "зняв це з Euroclear", - підкреслив Сандбу.
Репараційний кредит - останні новини
Лідери ЄС відчайдушно намагаються знайти спосіб використання заморожених у Європі активів центробанку РФ для допомоги Україні. Проте рішення блокує Бельгія, де зберігається левова частка заморожених коштів – через побоювання контрзаходів з боку Росії.
Лідери семи країн-членів Євросоюзу закликали партнерів швидко розглянути пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Вони наголосили, що підтримка України в її боротьбі за свободу та незалежність – це "не лише моральний обов’язок, це також у наших власних інтересах".