Євросоюз хоче надати гроші Україні без прямих витрат для себе і ухвалювати рішення без необхідної нині одностайності.

У Євросоюзі вважають, що один із способів безперешкодно надати Україні репараційний кредит - використати лазівку для обходу вето окремих країн і механізм безстрокового заморожування російських активів.

Про це йдеться в колонці європейського економічного оглядача Financial Times Мартіна Сандбу.

Він нагадав, що минулого тижня Єврокомісія офіційно презентувала пропозицію щодо довгоочікуваного репараційного кредиту для України, забезпеченого резервами російського центробанку, що заморожені в країнах ЄС. Бельгія, де зосереджено більшість резервів в депозитарії Euroclear, від початку виступала проти.

Відео дня

"Опублікований текст – складний юридичний документ, який намагається вирішити дві суперечності: надати гроші Україні без прямих витрат для держав-членів і ухвалювати рішення без необхідної нині одностайності. Результат складний, але може спрацювати", - вважає Сандбу.

Пропоноване рішення – складний фінансово-правовий механізм, що умовно складається з трьох частин:

ЄС надає Україні кредит, який вона має повернути лише тоді і якщо Росія виплатить репарації. Євросоюз залучає кошти, змушуючи фінансові установи дешево позичити накопичені ними гроші, які Москва не може вивести через санкції. Європейське законодавство змінюють таким чином, щоб виключити ризик зняття санкцій або можливість РФ повернути свої кошти.

Оглядач зазначив, що в пропозиції Єврокомісії ідеться про те, що здатність Євросоюзу та його держав-членів надавати додаткове фінансування Україні наразі обмежена і не відповідає масштабам потреб, а мобілізація значних додаткових ресурсів державами-членами для фінансування Києва була б значним економічним викликом.

"Це просто неправда. Репараційний кредит, якщо його ухвалять, складе менш як 1% річного ВВП Євросоюзу. За умови звичайного запозичення борг ЄС зріс би з 82% до 83% ВВП. Ринки цього навіть не помітили б. Але маємо те, що маємо", - пише Сандбу.

В чому проблема плану

Ключовими недоліками плану автор називає те, що європейські платники податків фактично завжди будуть забезпечувати позику. При цьому Росія не сплачує напряму – активи центробанку РФ не використовуються, а лише примусово позичаються банками із нульовою маржею.

Також автор називає ризиком те, що нові закони дозволять блокувати російські резерви безстроково, обходячи вимогу одностайності країн для продовження санкцій: агресивне обмеження права вето Угорщини може бути оскаржене в суді.

Також зауважується, що Бельгія, яка виступає проти пропозиції Єврокомісії, частково права в тому, що фінансове навантаження не повинно лягати лише на її банки. Проте пропозиції прем’єра й міністра закордонних справ, що Росія не повинна повністю компенсувати збитки Україні, підривають ідею репарацій загалом, вважає Сандбу.

Чи є інші варіанти

Оглядач зауважив, що пропозиція Євросоюзу не ідеальна, але може спрацювати та швидко надати кошти Україні. Інші країни з заблокованими російськими резервами мають долучитися (Великобританія, Японія, Канада, Швейцарія), тоді як США навряд чи підуть на співпрацю.

Сандбу вважає, що ЄС міг би знайти краще рішення – застосувати так званий "підхід поганого банку":

виділити всі активи й зобов’язання, пов’язані з російськими резервами, у окремі юридичні структури;

змусити банки продати їх консорціуму охочих урядів ЄС;

об’єднати ці структури в "банк", що тримає лише російські депозити та пов’язану з ними готівку;

розмістити його в юрисдикції менш чутливій, ніж Бельгія.

"ЄЦБ має на це право, адже такі активи становлять ризик для фінансової стабільності ЄС. Тоді репараційний кредит могла б надавати нова структура без участі бюджету ЄС. Прем’єр Бельгії навіть визнав, що був би радий, якби хтось "зняв це з Euroclear", - підкреслив Сандбу.

Репараційний кредит - останні новини

Лідери ЄС відчайдушно намагаються знайти спосіб використання заморожених у Європі активів центробанку РФ для допомоги Україні. Проте рішення блокує Бельгія, де зберігається левова частка заморожених коштів – через побоювання контрзаходів з боку Росії.

Лідери семи країн-членів Євросоюзу закликали партнерів швидко розглянути пропозицію щодо використання заморожених російських активів для фінансування України. Вони наголосили, що підтримка України в її боротьбі за свободу та незалежність – це "не лише моральний обов’язок, це також у наших власних інтересах".

Вас також можуть зацікавити новини: