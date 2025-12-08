Російський 'Рубікон' навіть малою чисельністю завдає великої шкоди, - командир 'К-2'

Елітний російський підрозділ безпілотних систем "Рубікон" навіть за умови малої присутності здатен наносити великої шкоди українським захисникам.
Про це командир 20 бригади безпілотних систем "К-2" Кирило Верес сказав в інтерв'ю на Армія TV.
Зокрема, він розповів, чи доводилося стикатися з російськими підрозділами безпілотних систем "Рубікон".
Верес відзначив, що у зоні відповідальності його бригади не така велика присутність російських загарбників з "Рубікону" як на інших смугах фронту, але "вони також намагаються нас бити постійно… наносять досить великої шкоди".
Зокрема, вони перерізали трасу Ізюм-Слов’янськ.
"У них є один великий плюс – їм без різниці що у них твориться на передньому краї. Це найефективніше. Без різниці. Вони виконують поставлену їм задачу", - наголосив Верес.
Оператори "Рубікону" "виконують свою місію за 30 км вглибину".
Він пояснив, що окупантам з "Рубікону" байдуже на власні піхотні підрозділи, які воюють на передньому краї.
"Тому вони набагато краще і ефективніше виконують своє призначення. У нас призначення точно таке в "Лінії дронів", але ми не можемо відійти від нашої піхоти, від переднього краю.. Ми не можемо цього зробити за мільйоном факторів… З нашим ресурсом, з нашими можливостями, з нашою навченістю ми б’ємо попереду себе під ногами, бо намагаємося втримати. Знаєте, у нас будинок падає – ми стіну цю тримаємо руками", - додав він.
"Рубікон" на фронті - останні новини
Як повідомляв УНІАН, "Рубікон" є російською відповіддю на українську "Лінію дронів". Мета "Рубікону" – зосереджуватися на знаходженні та знищенні українських операторів безпілотників. Фактично, окупанти з "Рубікону" виконують роль "мисливців на дрони".
З серпня 2024 року "Рубікон" знищив тисячі одиниць української техніки та дронів, а ще вбив та покалічив чимало українських захисників.