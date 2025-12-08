Російський 'Рубікон' навіть малою чисельністю завдає великої шкоди, - командир 'К-2'

Російські загарбники з "Рубікону" не зважають, що відбувається з російською піхотою на передньому краї, а виключно виконують свою задачу "мисливців на дрони".

Елітний російський підрозділ безпілотних систем "Рубікон" навіть за умови малої присутності здатен наносити великої шкоди українським захисникам.

Про це командир 20 бригади безпілотних систем "К-2" Кирило Верес сказав в інтерв'ю на Армія TV.

Зокрема, він розповів, чи доводилося стикатися з російськими підрозділами безпілотних систем "Рубікон".

Відео дня

Верес відзначив, що у зоні відповідальності його бригади не така велика присутність російських загарбників з "Рубікону" як на інших смугах фронту, але "вони також намагаються нас бити постійно… наносять досить великої шкоди".

Зокрема, вони перерізали трасу Ізюм-Слов’янськ.

"У них є один великий плюс – їм без різниці що у них твориться на передньому краї. Це найефективніше. Без різниці. Вони виконують поставлену їм задачу", - наголосив Верес.

Оператори "Рубікону" "виконують свою місію за 30 км вглибину".

Він пояснив, що окупантам з "Рубікону" байдуже на власні піхотні підрозділи, які воюють на передньому краї.

"Тому вони набагато краще і ефективніше виконують своє призначення. У нас призначення точно таке в "Лінії дронів", але ми не можемо відійти від нашої піхоти, від переднього краю.. Ми не можемо цього зробити за мільйоном факторів… З нашим ресурсом, з нашими можливостями, з нашою навченістю ми б’ємо попереду себе під ногами, бо намагаємося втримати. Знаєте, у нас будинок падає – ми стіну цю тримаємо руками", - додав він.

"Рубікон" на фронті - останні новини

Як повідомляв УНІАН, "Рубікон" є російською відповіддю на українську "Лінію дронів". Мета "Рубікону" – зосереджуватися на знаходженні та знищенні українських операторів безпілотників. Фактично, окупанти з "Рубікону" виконують роль "мисливців на дрони".

З серпня 2024 року "Рубікон" знищив тисячі одиниць української техніки та дронів, а ще вбив та покалічив чимало українських захисників.

Вас також можуть зацікавити новини: