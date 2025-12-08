Україна, США і Росія так і не досягли згоди щодо Донбасу, заявив президент.

Під час переговорів щодо мирної ініціативи, запропонованої США, сторони так і не досягли згоди стосовно майбутнього Донецької та Луганської областей, повідомив президент України Володимир Зеленський вранці в понеділок у телефонному інтерв’ю Bloomberg.

"Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу", – цитує Зеленського видання.

За словами президента України, Київ наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, перш за все від США.

"Є одне питання, на яке я - і всі українці - хочу отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що робитимуть наші партнери", - сказав Зеленський.

Обговорення мирного плану: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно президент США Дональд Трамп розкритикував Зеленського через мирний план США. Відповідаючи про запитання про наступний крок у переговорах про закінчення війни, він заявив, що український президент начебто досі не ознайомився з цим планом. При цьому він зазначив, що начебто Росія згодна прийняти мирну угоду, і команді Зеленського угода "подобається". Але чи згоден сам Зеленський - він не знає.

Тим часом секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров, який в останні дні разом з начальником Генерального штабу ЗСУ генералом Андрієм Гнатовим веде переговори у США, розповів, що Зеленський сьогодні отримає "повну інформацію" про мирний план Трампа. Також, за його словами, будуть передані всі документи.

Сам Зеленський у понеділок, 8 грудня, за даними Financial Times, зустрінеться у Лондоні з європейськими лідерами, які підтримають Україну на тлі посилення тиску з боку США. Окрім прем'єр-міністра Кіра Стармера, у саміті візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

