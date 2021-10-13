Українські садівники опустили мінімальні ціни на всі сорти яблук до 5 гривень за кілограм.

До середини жовтня ціни на яблука в Україні опустилися до рівня 2018 року, коли був зібраний рекордний урожай цих фруктів.

Про це повідомляють аналітики EastFruit.

"На сьогодні ціни на якісне яблуко в Україні опустилися до мінімального рівня за останні три роки. При цьому попит на них навіть після зниження відпускних цін як і раніше відсутній", - йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, садівники опустили мінімальні ціни на всі сорти яблук до 5 грн/кг, що на третину дешевше, ніж на початку місяця. При цьому через відсутність попиту виробники вже задаються питанням, куди продавати яблука на початку зими.

Читайте також"Золоте" яблучко: чи злетять ціни на улюблені фрукти цієї осеніРоздрібні мережі й гуртові компанії звели до мінімуму закупівлю яблук у місцевих фермерів, посилаючись на низький попит в роздробі. А переробні підприємства, які могли б "поглинути" надлишки врожаю, готові закуповувати яблука не дорожче 1,80-2,40 грн/кг.

"Фермери заявляють, що даний рівень цін не покриває навіть витрати на виробництво, а представники заводів знизують плечима, адже ситуація з попитом на яблучний концентрат у світі з кожним роком тільки ускладнюється", – відзначають аналітики.

На сьогодні відпускні ціни на яблука в Україні в середньому на 35% нижчі, аніж в середині жовтня торік. Дана ціна є найнижчою за останні три роки. Нижчі ціни на яблука озвучувалися у 2018 році, коли в країні зібрали рекордний урожай цих фруктів.

Нагадаємо, що УНІАН ще в серпні повідомляв про аномально високий врожай яблук в 2021 році і падіння цін на цей фрукт.

Автор: Ганна Нагорна