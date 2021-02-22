Партія "За майбутнє" підтримала законопроект № 4046 у першому читанні тільки як базу для доопрацювання і розширення прав на державну допомогу для фермерських господарств.

Законопроект № 4046 щодо підтримки агросектора є актуальним, містить важливі новели, але потребує доопрацювання в частині розширення прав на державну допомогу для фермерських господарств.

Про це заявив народний депутат з групи «Партія "За Майбутнє"» Сергій Лабазюк.

«Верховна Рада проголосувала у першому читанні ще один важливий законопроект щодо підтримки агросектора – № 4046. Так, наші фермери потребують підтримки з боку держави, адже ми говоримо про стимулювання розвитку господарств в Україні та економіки в цілому», - прокоментував народний депутат.

«По-перше, зміни до статті 31 Земельного кодексу в частині розширення переліку земель фермерських господарств, які перебувають у користуванні, треба підтримувати. Але навіщо забирати оренду? Тобто тепер на орендованій землі господарство не отримає держпідтримку? Це безперечно потрібно виправити до другого читання. По-друге, неприпустимими є зміни до статті 9 закону «Про фермерські господарства», де змінюється формулювання «надається допомога» на «може надаватися». У такий спосіб Кабмін отримує право вирішувати, виділяти кошти господарствам чи ні. По-третє, видалення зі статті 11 цього ж закону переліку видів держпідтримки для господарств також викликає дискусію. Наразі держава і власники господарств планують свою роботу на довгострокову перспективу, враховуючи чіткі напрями підтримки. Якщо це прибрати – почнеться плутанина»,– написав Сергій Лабазюк.

За словами народного депутата, партія "За майбутнє" підтримала цей законопроект у першому читанні тільки як базу для доопрацювання і розширення прав на державну допомогу для фермерських господарств.

Нагадаємо, на минулій сесії Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №4046 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств». Документ спрощує отримання державної підтримки та дозволяє орендарям землі (за згодою орендодавця) закладати багаторічні насадження, будувати водогосподарські споруди та меліоративні системи.

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Автор: УНІАН