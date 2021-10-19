Українські виробники сиру попередили про подорожчання своєї продукції вже в жовтні на 5%.

Українські сировари піднімуть ціни на свою продукцію на 5%. Виробники пояснюють цей крок необхідністю виживання виробництва.

Ціна на український сир майже завжди була вищою, ніж в інших країнах. Тепер він коштує значно дорожче, ніж у сусідній Білорусі. При цьому така ситуація призводить до того, що українці починають купувати імпортний сир, який коштує дешевше.

Зокрема, деякі великі оператори в жовтні хочуть збільшити ціну на сир на 5%. Це означає, що у продажу він буде не дешевше 220 грн за кілограм.

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Очікується, що виробництво сиру в Україні буде і надалі скорочуватися. Оскільки українські виробники сиру експортують на зовнішні ринки тільки 5-6 тис. тонн товару, при цьому наростити ці показники навряд чи вдасться, а імпорт буде тільки збільшуватися, повідомляє ТСН з посиланням на infagro.com.ua.

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Автор: Віолетта Орлова