Балкер SACURA, який прямує до Італії, об’єднався в караван з судном, яке вирушило з порту "Чорноморськ" в Нідерланди.

З найбільшого українського порту "Південний" (Одеська область) вперше від початку повномасштабного російского вторгнення відправлено судно з продовольством.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України в Facebook.

Зазначається, що в ході реалізації "зернової ініціативи" сьогодні вранці з порту "Південний" вийшло перше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну судно з українським продовольством. Це балкер SACURA, який прямує до Італії. Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке вирушило з порту "Чорноморськ" в Нідерланди. На борту обох суден 60 тис. тонн агропродукції.

Як підкреслив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, сьогодні до експорту залучили найбільший український порт – "Південний".

"Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Наразі наша ціль – нарощування перевалки в портах. Протягом двох тижнів плануємо вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу. Працюємо з гарантами домовленостей, щоб "зерновий коридор" працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства", – зазначив Кубраков.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

У рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи раніше було відправлено 4 судна – вони перевозять понад 80 тис. тонн продукції.

7 серпня з Одеського порту та порту "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з "Чорноморська" та одне з Одеси. На борту чотирьох балкерів Mustafa Necati, Star Helena, Glory та Riva Wind майже 170 тис. тонн агропродукції. Судна прямують до портів Італії, Китаю і Туреччини.

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