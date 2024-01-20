Більше половини світового виробництва волоських горіхів у шкарлупі припадає на країни Азії.

Україна посіла сьоме місце у світі з вирощування волоських горіхів. З 1994-го по 2022 рік в середньому за рік виробляли понад 87,2 тис. тонн продукції, пише AgroTimes з посиланням на FAOSTAT.

Очолює світовий рейтинг виробників волоських горіхів у шкарлупі Китай із середнім щорічним показником у понад 705,8 тис. тонн. Також в першу тріку увійшли США та Іран з середнім щорічним виробництвом у понад 405 тис. тонн і 255,6 тис. тонн відповідно.

Далі йдуть Туреччина, Буркіна-Фасо і Мексика. Після України, яка у рейтингу посіла сьоме місце, розмістились Чилі, Румунія і Франція.

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Зазначається, більше половини (57%) світового виробництва волоських горіхів у шкарлупі припадає на країни Азії, 25,5% виготовляють країни американського континенту. На Європу припадає 14,4%, Африку – 3%. Ще 0,1% сконцентровані в Океанії.

Дані також показують, що починаючи з 1994-го по 2011-ий роки відбувалося постійне зростання світового виробництва. Після піку у 2011 році відбувся певний спад, але вже з 2013 року зростання відновилося. Так, у 2022 році у світі виростили більш як 3,8 млн тонн волоських горіхів у шкарлупі.

Міжнародна торгівля України

За 2023 рік товарообіг України склав 99,4 млрд доларів: протягом минулого року в Україну імпортували товарів на суму 63,5 млрд доларів, а експортували – на 36 млрд доларів. Експортували з України найбільше до Польщі, Румунії, та Китаю.

Раніше УНІАН писав, що в Україні прискорюються темпи зростання цін на картоплю. Це призвело до перших у цьому сезоні оптових поставок продукції з-за кордону. Так, з 4 січня почали надходити великі партії продукції з Польщі, а також із Литви та Латвії.

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