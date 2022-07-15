Всього капітани суден здійснили 8 незаконних заходів у порти окупованого Криму.

Правоохоронці повідомили про підозру двом капітанам російських суден, які перевозили награбоване українське зерно.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

Підозру оголошено за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію півострова Крим під час перевезення награбованого окупантами українського зерна (ч.2 ст. 332-1 КК України).

Зазначається, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.

"Підозрювані, громадяни РФ, будучи капітанами суден "Матрос Позинич" і" Михайло Ненашев", під прапорами держави-окупанта здійснюють систематичні незаконні заходи та виходи з/в закритий Севастопольський морський торговельний порт", - розповіли в прокуратурі.

Вони забезпечують завантаження суден зерном, яким окупанти незаконно заволоділи на окупованих територіях України, і перевозять його в треті країни.

"Усвідомлюючи протиправність своїх дій, капітани суден періодично вимикали "AIS" (автоматична ідентифікаційна система) і вносили в неї фіктивні відомості щодо курсу суден, ніби в порти РФ, а не в закриті морські порти тимчасово окупованого Криму", - додали у відомстві.

Як зазначив керівник прокуратура АРК ігор Поночовний, викрадені тисячі тонн українського зерна - це не просто черговий злочин РФ в Україні, адже в перспективі такі дії спрямовані саме на заподіяння голоду.

"У цьому випадку РФ як і раніше використовує окупований півострів як "сіру зону" для перевезення і подальшого збуту награбованого зерна. Всього капітани суден здійснили 8 незаконних заходів у порти окупованого Криму. Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність також і судновласників і операторів суден", - сказав він.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, мова йде про капітанів Железняка Андрія Сергійовича і Єлагіна Миколу Олександровича.

Війна в Україні та ситуація з зерном:

30 травня 2022 року керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що світової продовольчої кризи, яку провокує Росія, ще можна уникнути. За його словами, необхідно розблокувати українські порти, відправивши в Чорне море військові конвої країн-партнерів, які будуть супроводжувати зернові вантажі.

Станом на 7 червня Росія вкрала до 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому. Велика частина цього вантажу була доставлена вантажівками в порти в окупованому Криму, а потім перевезена суднами, в тому числі такими, які знаходяться під західними санкціями.

Держдепартамент США називав російські судна "Матрос Кошка", "Матрос Позинич" і "Михайло Ненашев" як підозрювані в перевезенні краденого зерна. Ці судна курсували між Керченською протокою, що розділяє Крим і Росію, і різними портами в Східному Середземномор'ї.

При цьому веб-сайти морського відстеження та експерти відзначали, що РФ приховує інформацію про залучені судна. Зокрема, підсанкційні судна часто відключають свої транспондери, щоб приховати свій порт відправлення. Іноді вони швартувалися в Туреччині або Сирії.

За інформацією ЗМІ, в Севастополі щодня вантажать на судна українське зерно.

РФ, Туреччина, Україна та ООН підготували дорожню карту, щоб забезпечити роботу безпечного коридору з вивезення сільгосппродукції з портів нашої держави.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна тільки Росія.

6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що Росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.

10 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про активну фазу переговорів з пошуку рішень для подолання глобальної кризи продовольства.

23 червня лідери країн-членів Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі закликали Російську Федерацію перестати красти зерно в Україні та завдавати ударів по її сільськогосподарських об'єктах.

4 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський розповів, які реальні шанси розблокувати експорт українського зерна.

На початку липня 2022 року завдяки звільненню Зміїного від російсько-окупаційних військ з'явилася можливість для використання гирла Дунаю з метою вивезення агропродукції, зокрема зерна.

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