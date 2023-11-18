Польські сири у порівнянні з українськими помітно дешевші, навіть попри витрати на доставку до України.

На українському ринку сиру вітчизняні сировари невдовзі зіштовхнуться із зростанням конкуренції з боку польської продукції. Як пише Інфагро, це пов'язано з нинішньою політикою ціноутворення на сири.

Продукція українських виробників з початку осені вже двічі зростала в ціні через подорожчання сирого молока на 20%. При цьому, вартість українського сиру зросла лише на 10%, тож, пише видання, сировари тиснутимуть на торговельні мережі для збільшення цін.

Тим часом, польські сири у порівнянні з українськими помітно дешевші, навіть попри витрати на доставку до України.

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"Інфагро" зазначає, що торговельна статистика також свідчить про зростання інтересу до імпортних сирів.

Зокрема, у жовтні закупки твердих, напівтвердих і білих сирів зросли одразу на 10% проти показників вересня і більше ніж на третину в порівнянні з жовтнем 2022 року. У листопаді, як очікується, імпорт сиру до України зросте ще суттєвіше, на тлі підготовки торгівельних мереж і дистриб'юторів до пожвавлення торгівлі перед новорічними святами.

Імпорт молочної продукції - новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Україна імпортувала рекордний обсяг молочних продуктів від початку повномасштабної війни.

За даними аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу, зростання імпорту фіксується в усіх категоріях молочної продукції, однак найбільшу частку в об’ємах імпорту займають сири - 3,2 тисяч тонн. В УКАБ вважають, що зростання імпорту молокопродуктів не призведе до відчутних цінових коливань на цю продукцію.

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