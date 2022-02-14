Станом на 21 січня 2022 року забезпеченість вітчизняних сільськогосподарських підприємств мінеральними добривами становила в середньому 11%.

На тлі загострення ситуації на українському кордоні та ризику вторгнення російських військ, Україна ухвалила рішення відмовитися від імпорту білоруських калійних добрив і замістити ресурс поставками з США.

Однак такі добрива обійдуться на порядок дорожче з урахуванням логістики. Таку заяву зробив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє "БелТА".

"В Україні зараз вирішили відмовитися від білоруських калійних добрив і попросили Америку допомогти замістити цей товар. Але в США відмовили, оскільки вони самі переважно закуповують калій в Канаді", - заявив Лукашенко.

"Це треба в Америку звертатися, щоб закупити! А уявіть, яка ціна: добути, переробити, відвезти залізницею, в портах завантажити, сюди за тисячі кілометрів, тут знову перевалка, знову залізничний транспорт, поки довезуть до селян... на порядок дорожче буде. Навіщо ви це робите при такій ситуації?"- заявив Лукашенко.

Ситуація з добривами в Україні:

В умовах зростання цін на газ багато українських підприємств, що виробляють добрива, припиняють роботу. Газ становить суттєву частку у виробництві міндобрив.

3 грудня 2021 року представник української компанії-трейдера міндобрив Олег Яшулін прогнозував, що через дорогий газ в аграріїв почнуться проблеми з добривами. За словами експерта, навесні буде простежуватися нестача міндобрив, а розцінки на добрива зростуть.

Станом на 21 січня 2022 року забезпеченість вітчизняних сільськогосподарських підприємств мінеральними добривами для проведення весняно-літніх польових робіт становила в середньому 11%, а станом на 24 січня 2021 року цей показник був 18%.