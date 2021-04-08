Імпорт цукру в поточному сезоні прогнозується на рівні 110 тис. тонн.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглядає питання видачі найближчим часом ліцензій на імпорт додаткових 50 тис.тонн цукру-сирцю для стабілізації цін на цукор в Україні.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

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"Собівартість цукру з імпортної цукрової сировини становить близько 20 грн за кілограм. Відповідно, після здійснення імпорту в найближчі тижні цінова ситуація вирівняється, і цукор стане доступнішим для українців. Тим часом у парламенті розглядається можливість тимчасового обнулення імпортних мит на ввезення цукру білого в Україну, що також сприятиме насиченню внутрішнього ринку цукром", – наводяться в повідомленні слова заступника міністра Тараса Висоцького.

Відзначається, що в лютому-березні Україна імпортувала 40 тис.тонн цукру за встановленою тарифною квотою з нульовою ставкою мита відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.

Міністерство оцінює внутрішнє споживання цукру в поточному сезоні (вересень 2020 - серпень 2021) в 1,2 млн тонн, при цьому виробництво цукру в цьому сезоні скоротилося до 1,1 млн тонн.

"Враховуючи необхідність формування перехідних залишків цукру на кінець сезону на рівні не менше 250 тис. тонн, прогнозований обсяг імпорту цукру складе 110 тис.тонн", – відзначають в Мінекономіки.

Що цьому передувало

Україна в поточному маркетинговому році (МР, вересень 2020 - серпень 2021) скоротила виробництво цукру до 1,1 млн тонн, що на 31% менше в порівнянні з попереднім сезоном (1,48 млн тонн).

Згідно з дослідженням Київської школи економіки, ціни на цукор в Україні в січні 2021 року зросли в 1,5 раза.

У квітні Антимонопольний комітет відкрив справу проти двох виробників цукру через можливу змову про підвищення цін.

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Автор: Ганна Нагорна