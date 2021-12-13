На одному з ринків Києва генеральське сало продають по 350 гривень за кілограм.

За 11 місяців 2021 року імпорт свинини в Україну зріс на 27% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і склав $67 млн.

Про це йдеться на сайті Державної митної служби.

Читайте такожВ Україні злетять ціни на м'ясо та ковбаси - прогноз

У кількісному вираженні імпорт склав 36 600 тонн, що на 36% більше січня-листопада 2020 року.

Свинину в Україну завозили з Данії (на $31,8 млн), Польщі ($12 млн) і Нідерландів ($9,6 млн).

Експорт української свинини зріс на 19% у річному обчисленні до $6,9 млн.За 11 місяців поточного року Україна експортувала 3 600 тонн свинини (зростання на 34%).

Основні покупці української свинини у 2021 році – ОАЕ ($3,9 млн), Гонконг ($1,3 млн) і Грузія ($502 600).

Імпорт сала в Україну за 11 місяців 2021 року склав 31 429 тонн або $24,7 млн.

У січні-листопаді минулого року в Україну завезли 32 281 тонн сала на $23,7 млн.

Ціни на м'ясо:

Ціни на куряче філе, яловичину і свинину у вересні 2021 року у порівнянні з груднем попереднього року зросли на 25,5%, 18,8% і 7,4% відповідно.

У жовтні 2021 року в Україні ціни на яловичину злетіли до річного максимуму. Зокрема, в Києві середня ціна на яловичину коливалася від 130 гривень за кілограм фаршу, до майже 400 гривень за кілограм стейка.

Експерти прогнозували, що ціни на м'ясо в Україні можуть злетіти вдвічі.

У листопаді 2021 року кілограм свинини продавали в середньому по 131 гривні.

Станом на 16 листопада 2021 року на одному з ринків Києва генеральське сало коштувало 350 гривень за кілограм, звичайне сало – 170 грн.

Автор: Олена Коваленко