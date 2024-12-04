Зазначається, що до кінця року багато продуктів додадуть у ціні до 20%.

Через падіння рубля в Російській Федерації ціни на низку імпортних продуктів зростуть. Очікується, що в найближчі місяць-півтора подорожчання становитиме на 10-20%.

Видання Forbes пише, що на кінець листопада банани в Росії подорожчали на 8,8% у річному обчисленні до 1,19 долара за кілограм, на мандарини - на 10% до 2,43 дол./кг, а апельсини за рік піднялися в ціні на 1% до 1,9 дол.

Крім того, перед новорічними святами в Росії можуть подорожчати місцеві продукти ще на 5-10% через ослаблення рубля.

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Зазначається, що на падіння рубля найсильніше реагують імпортні товари, які швидко псуються, як-от фрукти та овочі.

"На групах товарів тривалого зберігання, вплив валютного курсу позначається з відтермінуванням у часі в кілька місяців", - зазначив голова президії Асоціації компаній роздрібної торгівлі Ігор Караваєв.

Що стосується кави, то її середня ціна в немережевому роздробі за рік зросла на 17%, а розчинної кави - на 11%. Ситуація з чаєм трохи інша. За даними Росстату, чорний байховий чай подорожчав на 3%, пакетований - на 1%, а зелений - на 2,9%. Очікується, що до кінця року ціни зростуть ще на 5-10%.

Ціни на продукти в Росії - останні новини

Ціна на продукти в РФ зростає останні три роки. Річна інфляція в жовтні становила 8,5%, що вдвічі вище за цільовий показник Центробанку в 4%.

Наприкінці листопада російський рубль різко впав, що призвело до паніки в Росії. Зазначається, що мережі змушені переписувати цінники, але з найбільшою проблемою зіткнулися ті російські торговці, які займаються прямим імпортом.

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