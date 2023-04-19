Через введення обмежень на польській митниці українська логістична компанія "Нова пошта" тимчасово не приймає у відділеннях харчові продукти для відправки в усі країни Європейського Союзу.
Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".
"Уряд Польщі ввів тимчасові обмеження на імпорт та транзит низки продовольчих товарів з України — цукру, зернових, кондитерських виробів, фруктів, овочів, переробленої плодово-овочевої продукції тощо. Тому "Нова пошта" тимчасово не приймає продукти в складі міжнародних посилок, які направляються в ЄС", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в компанії очікують подальших роз'яснень урядів Польщі та України для уточнення можливих термінів відновлення таких відправок.
Ситуація з зерном з України
15 квітня 2023 року Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України до 30 червня. Заборона стосується і транзиту агропродукції в треті країни.
16 квітня міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда заявив, що заборона ввезення зерна з України стосується також і транзиту через територію Польщі в треті країни.
На тлі проблем з експортом українського зерна Єврокомісія заявила про намір збільшити підтримку фермерів 5 країн.
18 квітня віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко за підсумками переговорів у Варшаві повідомила, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано в ніч з 20-го на 21 квітня.