Другий пакет підтримки Єврокомісії для фермерів з п'яти країн, включаючи Польщу, буде збільшено з 75 млн євро до 100 млн євро.

На тлі проблем з експортом українського зерна Єврокомісія заявила про намір збільшити підтримку фермерів 5 країн.

Другий пакет підтримки Єврокомісії для фермерів з п'яти країн, включаючи Польщу, буде збільшено з 75 млн євро до 100 млн євро, повідомляє Polskieradio24.pl.

Остаточне рішення Єврокомісії з цього питання очікується в найближчі дні. Так само повідомляється, що дане рішення має бути схвалено представниками держав-членів пізніше. Для Польщі сума підтримки складе близько 30 мільйонів євро.

Відео дня

Також повідомляється, що ведуться переговори Єврокомісії з Польщею та Угорщиною щодо ситуації, пов'язаної із забороною імпорту зерна з України. Це стане однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі наступного тижня.

Гроші на фінансову підтримку аграріїв надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. П'ять країн зможуть подвоїти суму за рахунок субсидій з національного бюджету. Однак ця фінансова підтримка не вирішить проблему надмірного припливу українського зерна і введеної Польщею та Угорщиною заборони на імпорт та транзит.

Заборона на ввезення українського зерна

15 квітня Польща заборонила ввезення зерна і десятків інших видів продовольства з України. Цей крок є тимчасовим і поки триватиме до 30 червня. Заборона стосується і транзиту агропродукції в треті країни.

Таке ж рішення про тимчасову заборону на ввезення зерна та ряду інших сільгосппродуктів з України ухвалила Угорщина.

При цьому в Угорщині пообіцяли зберегти транзит української агропромислової продукції через свою територію.

17 квітня рішення про заборону на українське зерно ухвалила Словаччина

Того ж дня, 27 квітня 2023 року, в Єврокомісії відреагували на рішення країн, зазначивши при цьому, що готують другий пакет заходів для надання підтримки країнам, постраждалим від імпорту з України.

Вас також можуть зацікавити новини: