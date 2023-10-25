Завдяки цьому можна зменшити кількість зупинок для вантажівок та відповідно пришвидшити контроль, підкреслили у профільному відомстві.

Українська сторона розпочала перемовини з Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між автомобільними пунктами пропуску "Рені – Джюрджюлешти – Галац" для пришвидшення руху товарів та експорту української аграрної продукції.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Зазначається, що для створення "зеленого коридору", окрім запровадження спільного контролю, необхідні ще низка рішень, зокрема, розбудова пункту пропуску "Рені".

"Пропозиція запровадити "зелений коридор" включає низку заходів для всіх трьох країн. У першу чергу йдеться про спільний контроль між Україною та Молдовою та скоординований контроль між Молдовою та Румунією. Завдяки цьому рішенню ми зможемо зменшити кількість зупинок для вантажівок та відповідно пришвидшити контроль. Глобально це рішення дозволить вирішити питання комплексного розвитку інфраструктури на україно-молдавсько-румунському кордоні", – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Відео дня

Окрім цього, за інформацією відомства, план запуску "зеленого коридору" передбачає: реконструкцію дороги Рені – Галац і розширення її з 2 до 4 смуг; додаткове технічне оснащення пунктів пропуску.

В міністерстві зазначили, що наразі пункт пропуску "Рені – Джюрджюлешти", який є одним із ключових автомобільних пунктів пропуску, що веде до румунських портів, за добу пропускає близько 50 вантажівок.

"Ключова мета розбудови інфраструктури цього пункту пропуску та "зеленого коридору" – збільшення фактичної пропускної здатності до щонайменше у 5 разів", – підкреслили у відомстві.

Український агроекспорт альтернативними шляхами

Наприкінці липня повідомлялось, що Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів для експорту українського зерна. Хорватія запропонувала Україні альтернативний маршрут для "зернового коридору".

На початку жовтня стало відомо, що Литва відкрила коридор і українське зерно буде експортуватись через порти в Балтиці. З балтійських портів зерно відправлятимуть в Африку та інші регіони світу.

Також в жовтні Греція запропонувала надати альтернативний маршрут експорту для української пшениці та інших зернових через свої північні порти Салоніки та Александруполіс.

Станом на 20 жовтня 2023 року повідомлялося, що переговори про повернення Москви до "зернових угод" не мають сенсу, оскільки коридор працює без РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: