У березні цього року органи рибоохорони виявили 3559 порушень, третина з яких грубі, які заподіяли державі збитків на 10 млн грн.
Про це повідомила прес-служба Державного агентства рибного господарства.
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В рамках рибоохоронних рейдів державні інспектори вилучили у порушників понад 12 тонн водних біоресурсів та 7911 заборонених знарядь лову. Було затримано 64 транспортних засоби.
Зазначається, що найбільша кількість порушень зафіксована Черкаським, Херсонським, Дніпропетровським, Полтавським, Київським рибпатрулями, а також Азовським басейновим управлінням.
«Державні інспектори виявили порушень майже на 10 млн грн. З них порушень на 5,5 млн грн зафіксував відділ оперативної роботи Держрибагентства, 1,2 млн грн - Черкаський рибоохоронний патруль, 804 тис. грн - Херсонський, 639 тис. грн – Полтавський, і 584 тис. грн - Азовське басейнове управління», - йдеться в повідомленні.
За березень складено і направлено до судів 1212 справ для притягнення порушників до адміністративної відповідальності. Ще 38 справ направлено судами для відкриття кримінальних проваджень.
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