В Україні дешевшають картопля, помідори та огірки: які ціни зараз

Серед фруктів та ягід знизилася вартість груші, лохини та персика.

Гуртові ціни на сезонні овочі, такі як помідори та огірки, продовжують знижуватися в Україні. Так, помідори почали продавати по 55-75 проти 65-85 грн/кг за тиждень до цього, а вартість огірків знизилася з 20-30 до 15-30 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

На 1 гривню здешевшала молода картопля – з 13-17 до 12-16 грн/кг, а на стару картоплю різко знизилася верхня стеля цін – з 13-45 до 12-25 грн/кг. Збільшився розкид цін на солодкий перець – ним торгують по 70-185 проти попередніх 90-110 грн/кг та на кабачок – з 18-22 до 15-25 грн/кг. Дещо здешевшали баклажани – зі 100-115 до 95-105 грн/кг.

За тиждень в Україні також знизилися ціни на буряк – з 20-25 до 17-20 грн/кг, білокачанну капусту – з 23-28 до 20-25 грн/кг та моркву – з 45-60 до 43-47 грн/кг. Ріпчаста цибуля нового врожаю, навпаки, подорожчала – з 16-18 до 18-20 грн/кг.

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У фруктово-ягідному сегменті ціни також активно змінювалися. Груші здешевшали з 65-90 до 45-70 грн/кг, лохина – з 480-650 до 300-450 грн/кг, але найбільшого падіння зазнали ціни на персики – зі 100-170 до 35-85 грн/кг.

Ягоди в Україні – ціни та прогнози

В кінці минулого тижня ціни на черешню на ринку знову почали зростати після початкового падіння. Ягодою торгували в середньому на рівні 120 грн/кг. А от малина здешевшала за два дні на 20% і коштувала вже 160 грн/кг. Чорну смородину на ринку продавали ще дешевше – по 140 грн/кг.

Аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов розповів, що врожай малини в порівнянні з минулим роком буде більший на 4-8%. Проте і ціна на неї буде вищою – ягода вже подорожчала в середньому на 10-15%.

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