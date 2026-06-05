Ціни на овочі впадуть вже за кілька днів: що здешевшає найбільше

Поставок свіжої городини буде більше через покращення погоди.

В кінці першого тижня літа на Столичному ринку в Києві продовжується активне збільшення пропозиції сезонної продукції. Найближчими днями продавці очікують зниження цін на овочі через покращення погоди в південних регіонах та масове надходження товару, повідомляють оглядачі ринку.

Вже з початком наступного тижня, після завершення дощів в Одесі та збільшення пропозиції, найбільше мають здешевшати молода картопля, помідор, зелений горошок та кабачок.

Наприкінці робочого тижня ціни на овочі на ринку наступні:

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молода картопля – 50-80 грн/кг;

мита картопля – 65 грн/кг;

імпортна картопля – 50 грн/кг;

стара картопля – 13-16 грн/кг;

горошок – 70-90 грн/кг;

кабачок – 30-60 грн/кг;

баклажан – 100-120 грн/кг.

Ціни на помідори та огірки на ринку:

рожевий помідор Одеса – 130-150 грн/кг;

червоний помідор – 125-130 грн/кг;

"носик" – 115-135 грн/кг;

імпортний помідор – 130 грн/кг;

гладкий огірок – 55 грн/кг;

огірок колючка – 55 грн/кг;

огірок Рівне – 60-65 грн/кг.

Ціни на деякі інші ходові овочі:

молода капуста – 18-20 грн/кг;

цвітна капуста – 55-60 грн/кг;

пекінська капуста – 35 грн/кг;

молодий буряк – 35 грн/кг;

редиска – 43-45 грн/кг;

перець "Білозірка" – 130-140 грн/кг.

Ціни на овочі та фрукти в Україні – головні прогнози

Директор Інституту картоплярства Микола Фурдига вважає, що цьогоріч Україна має зібрати достатній врожай картоплі для забезпечення внутрішніх потреб, а ціни на овоч будуть на рівні минулорічних.

Водночас аналітик асоціації "Ягідництво України" Денис Миронов зазначив, що Україна ризикує втратити велику кількість кісточкових фруктів, насамперед персиків та абрикосів. Ціни на ці фрукти зростатимуть: щонайменше на 20%, а в найгіршому випадку – на всі 80% відносно минулого сезону.

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