Загалом проти продовження заборони на імпорт українського зерна виступають до 20 країн.

Більшість членів ЄС не підтримує продовження заборони на імпорт українського зерна після 15 вересня. Якщо Польща вирішить продовжити ембарго в односторонньому порядку, країні можуть загрожувати штрафні санкції.

Як пише польська радіостанція RMF FM, Європейська комісія вважає, що одностороннє продовження Польщею ембарго на українське зерно стане порушенням європейського права. Джерела радіостанції заявили, що в Польщі є побоювання щодо торгових контрзаходів, які можуть запровадити окремі країни ЄС. Йдеться зокрема про Німеччину.

Польща також допускає, що інші держави Східної Європи можуть відмовитися від підтримки ембарго на імпорт зерна з України після 15 вересня. Зазначається, що в цілому проти продовження заборони виступають до 20 країн.

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Заборона на імпорт українського зерна

Навесні 2023 року кілька країн ЄС вирішили запровадити заборону на ввезення зерна з України. Таке рішення ухвалили, зокрема, Польща, Словаччина та Угорщина, які зіткнулися з надлишком української продукції на своєму ринку, що призвело до невдоволення місцевих фермерів.

Пізніше Європейська комісія змогла досягти з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Болгарією компромісу. Було домовлено, що перераховані вище країни можуть заборонити збут української пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику на своїй території, проте не стануть перешкоджати транзиту зернової продукції з України в інші країни.

У червні дію заборони на ввезення українського зерна продовжили до 15 вересня. Вже через місяць кілька країн-членів ЄС запропонували продовжити її до кінця року.

Крім того, в середині липня в Польщі заявили про намір заборонити Україні ввозити зернові продукти на польський ринок після 15 вересня, якщо Єврокомісія не продовжить заборону на імпорт українського зерна.

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